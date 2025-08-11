Πυρκαγιά στα Πετράλωνα της Μεσσηνίας - Μήνυμα του 112 για εκκένωση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση που ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο Δήμο Μεσσήνης.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 92 πυροσβέστες, 28 οχήματα, 18 μέλη πεζοπόρων τμημάτων, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ μέσω του 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους για εκκένωση της περιοχής.

Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους στην περιοχή Πετραλώνων να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα το χωριό προς το παρόν, αλλά η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι που δυσχεραίνει τις επίγειες δυνάμεις. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και δίνεται μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Νωρίτερα, στις 13.15 ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.