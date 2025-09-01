Πυρκαγιά στο Σκάλωμα - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς δυνάμεις της Υπηρεσίας, επίγειες και εναέριες, βρίσκονται στο σημείο για την κατάσβεση.

Η πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής κάνει λόγο πως στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη της Υπηρεσίας, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες της ΟΤΑ.