Πυρκαγιά στο Παρανέστι Δράμας: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Η φωτιά εξελίσσεται έρπουσα σε δύσβατο σημείο, ενώ δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.