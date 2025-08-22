Φωτογραφία αρχείου
Πυρκαγιά στο Παρανέστι Δράμας: Επιχειρούν εναέρια μέσα
22/08/2025 • 09:53 / Τελευταία Ενημέρωση: 10:42
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Η φωτιά εξελίσσεται έρπουσα σε δύσβατο σημείο, ενώ δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

 

