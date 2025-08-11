Πυρκαγιά στο Χελιδόνι Ολυμπίας: Εμπρησμός από πρόθεση η πιθανή αιτία, λέει η Πυροσβεστική

Ο εμπρησμός από πρόθεση θεωρείται σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής η πιθανότερη αιτία της πυρκαγιάς στο Χελιδόνι του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πάτρας, έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση.



Όπως επισημάνθηκε από έμπειρα στελέχη του Σώματος στην ΕΡΤ Πύργου, τα πρώτα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί, οδηγούν στη διαπίστωση πως η πυρκαγιά που ξέσπασε περιμετρικά της Τ.Κ Χελιδονίου το απόγευμα της Παρασκευής δεν προήλθε από αμέλεια ή κάποιο βραχυκύκλωμα, αλλά είναι αποτέλεσμα συνειδητής απόπειρας εμπρησμού, με άγνωστο προς το παρόν δράση και απροσδιόριστα κίνητρα.

Οι πολλές και διάσπαρτες εστίες με ελάχιστη διαφορά ώρας κοντά σε δασικές και αγροτικές καλλιέργειες, όπως και η ώρα έναρξης της πυρκαγιάς (λίγο πριν από τις 6μ.μ.) είναι ένα από τα στοιχεία που οδηγούν την Πυροσβεστική σε αυτές τις εκτιμήσεις, ενώ εντός των ημερών αναμένονται οι πρώτες προσαγωγές.