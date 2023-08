Πυρκαγιά Αλεξανδρούπολη: Συνδράμουν αεροσκάφη από Κύπρο και επίγειες δυνάμεις από Ρουμανία

Πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Κύπρο, καθώς και επίγειες δυνάμεις από τη Ρουμανία θα συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Αλεξανδρούπολη, όπως ανέφερε ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (τουίτερ).

«Ως απάντηση στις πυρκαγιές στην Αλεξανδρούπολη στην Ελλάδα, επιστρατεύουμε δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα μέσω του rescEU με έδρα την Κύπρο και μια πυροσβεστική ομάδα με περισσότερους από 50 πυροσβέστες και 10 οχήματα από τη Ρουμανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για την υποστήριξη των εθνικών ομάδων» επισημαίνει ο κ. Λέναρσιτς.

In response to #wildfires in #AlexandroupolisFeres in Greece, we are deploying 2 #rescEU firefighting planes based in Cyprus and a firefighting team with over 50 👨‍🚒 and 10 🚒 from Romania via the #EUCivilProtectionMechanism to support national teams.#EUsolidarity 🇪🇺🇨🇾🇹🇩🤝🇬🇷 pic.twitter.com/EbjfEe7afb