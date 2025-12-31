Πρωτοχρονιά δίπλα στα τρακτέρ για τους αγρότες ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής στα Μάλγαρα

Στα μπλόκα θα υποδεχθούν τον νέο χρόνο οι αγρότες, για πρώτη φορά στην ιστορία των κινητοποιήσεών τους, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο, προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτα η διέλευση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα.

Διασπάστηκε το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης

Παράλληλα, διάσπαση υπήρξε στο αγροτικό μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια το μεσημέρι της Τετάρτης, καθώς μία ομάδα αγροτών από τη Χαλκιδική αποχώρησε από το σημείο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αιτία της απόφασής τους αυτής ήταν η διαφωνία τους με τους αγρότες που εμφανίζονται θετικοί για διάλογο με την κυβέρνηση. Μάλιστα, τους κατηγορούν ότι η στάση τους είναι αντίθετη με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Πανελλαδικό Συντονιστικό των Μπλόκων.

Έτσι λοιπόν, οι αγρότες αυτοί, με λίγο περισσότερο από δέκα τρακτέρ και κάποια αγροτικά αυτοκίνητα επέστρεψαν στη Χαλκιδική και θα συγκεντρωθούν στη Νέα Τρίγλια. Εκεί, θα συντονιστούν με το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο των Μπλόκων που θα συνεδριάσει την Κυριακή.



Δεν είναι γνωστό αν θα συμμετέχουν κι εκείνοι στο πανελλαδικό των μπλόκων της Κυριακής στα Μάλγαρα, ωστόσο, όμως, αποχώρησαν και διαχώρισαν τη θέση τους με τους αγρότες των Πράσινων Φαναριών.

Οι αγρότες που παραμένουν στα Πράσινα Φανάρια, υποστηρίζουν ότι όσοι έφυγαν είναι μικρός αριθμός και ότι το μπλόκο θα ενισχύεται διαρκώς μέχρι να γίνει ο διάλογος, στον οποίο έχουν ταχθεί υπέρ.

Μάλιστα, το απόγευμα είπαν ότι θα κάνουν γενική συνέλευση προκειμένου να ασχοληθούν με την ατζέντα του διαλόγου, όποτε και αν γίνει αυτός.

Άνοιξαν οι δρόμοι στη Μακεδονία και στην Ιόνια Οδό

Την ίδια ώρα, σε προσωρινή παύση ενόψει της Πρωτοχρονιάς τίθενται για τις επόμενες λίγες ημέρες τα αγροτικά μπλόκα στη Μακεδονία, προς διευκόλυνση των εκδρομέων, αλλά και εν αναμονή των αποφάσεων που θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα στις 4 Ιανουαρίου, στα Μάλγαρα, για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ανοιχτό για όλα τα οχήματα θα είναι από σήμερα έως και τις 2 Ιανουαρίου το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ το ίδιο ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά και για εκείνο του Προμαχώνα. Κανονικά διέρχονται όλα τα οχήματα από τον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι προσανατολίζονται σε εκ νέου αποκλεισμό της κίνησης των βαρέων οχημάτων από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Και στο τελωνείο της Νίκης, η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται χωρίς αποκλεισμούς σήμερα, αύριο και μεθαύριο.

Αντίστοιχα, τόσο στα διόδια των Μαλγάρων, όσο και στον κόμβο της Χαλκηδόνας, η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται ανεμπόδιστα τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά, ώστε όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.

Συνέλευση το Σάββατο στη Νίκαια

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 32 ημέρες.

Στη συνέλευση αυτή θα παρθούν και αποφάσεις τους, για το ποια θα είναι η πρόταση που θα μεταφέρουν στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα γίνει την Κυριακή.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα μέχρι και τη Δευτέρα όπως αποφάσισαν οι αγρότες ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει εκτροπή περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στο Μαρτίνο.

Και σε αυτό το μπλόκο, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα κάνουν αλλαγή χρονιάς δίπλα στα τρακτέρ, μαζί με τις οικογένειές τους.

Το απόγευμα της παραμονής, συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου, προκειμένου να αποφασίσει τη γραμμή που θα ακολουθήσει την Κυριακή στη πανελλαδική των Μαλγάρων.

Έβρος: Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών σε Κήπους και Ορμένιο έως τις 2 Ιανουαρίου

Σε μια κίνηση καλής θέλησης ενόψει της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.