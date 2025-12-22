Πρόγνωση καιρού για τα Χριστούγεννα: Με βροχές, καταιγίδες και χαμηλές θερμοκρασίες ξεκινά η εβδομάδα

Ο καιρός την εβδομάδα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με μετεωρολογικό δελτίο της ΕΡΤ, θα κινηθεί σε ήπιους αλλά άστατους ρυθμούς, με αρκετές βροχές κατά διαστήματα και θερμοκρασίες λίγο υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Σήμερα, οι νεφώσεις είναι αυξημένες σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοανατολικά, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου δρα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό.

Στα Δωδεκάνησα, κυρίως κοντά στο Καστελόριζο, δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Παράλληλα, βαρομετρικό χαμηλό στο νότιο Ιόνιο δημιουργεί ζώνη συγκλίσεων και δίνει βροχές στα δυτικά της Κρήτης, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στα νοτιότερα νησιά του Ιονίου.

Τοπικές, ασθενείς βροχές σημειώνονται και στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά, λόγω βορειοανατολικού ρεύματος στο Αιγαίο. Τις πρωινές ώρες, κατά τόπους εμφανίζεται και ομίχλη.



Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί στο Αιγαίο και νότιοι – νοτιοανατολικοί στο Ιόνιο, έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 στο νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία παραμένει σε ήπια επίπεδα, με μέγιστες τιμές 15–17 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά, έως 18 στα νότια και 12 έως 14 βαθμούς στα βόρεια.

Στην Αττική, αναμένονται παροδικές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, βοριάδες έως 5 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία έως 16 –17 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη, περισσότερη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.



Αύριο, Τρίτη, οι λίγες βροχές στα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα διατηρηθούν αρχικά, όμως από το απόγευμα αναμένεται επιδείνωση από τα δυτικά, με βροχές στη δυτική Ελλάδα και καταιγίδες στο Ιόνιο, κυρίως το βράδυ. Οι νότιοι άνεμοι Ιόνιο θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς.

Την παραμονή Χριστουγέννων, το σύστημα θα επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, φέρνοντας γενικευμένες βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές. Η Κρήτη θα επηρεαστεί λιγότερο.

Την Πέμπτη, ανήμερα των Χριστουγέννων, ο καιρός θα παραμείνει βροχερός στα κεντρικά και βόρεια, με αρκετές βροχοπτώσεις αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα. Στα νότια και κυρίως στην Κρήτη, οι βροχές θα είναι περιορισμένες ή και ανύπαρκτες. Παράλληλα, χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά τμήματα της χώρας.

Από τα Χριστούγεννα και μετά αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ ο άστατος καιρός με βροχές θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή, κυρίως στη Μακεδονία και τα βόρεια.