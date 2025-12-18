Προφυλακίστηκε η 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτρια της σε σχολείο στην Κυψέλη – Τι υποστήριξε στην απολογία της

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες, Τετάρτη, μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή, η 16χρονη μαθήτρια η οποία το πρωί της Δευτέρας επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τη 14χρονη συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η ανήλικη οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων συνοδευόμενη από δικηγόρο που της διορίστηκε αυτεπάγγελτα. Στην απολογία της δήλωσε μετανιωμένη, υποστηρίζοντας ότι είχε μαζί της το μαχαίρι, τύπου «πεταλούδα» για λόγους προστασίας.

Φέρεται ότι η 16χρονη, που είχε αλλάξει σχολικό περιβάλλον για περιστατικό βίας, να ανέφερε ότι άκουσε δύο συμμαθήτριές της να μιλούν εις βάρος της στις τουαλέτες του σχολείου και ότι, νιώθοντας θύμα μπούλινγκ, βγήκε εκτός ελέγχου και επιτέθηκε με θυμό στην 14χρονη που ευτυχώς δεν κινδυνεύει. Η νεαρή απέδωσε μάλιστα την πράξη της σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Οι ισχυρισμοί της ωστόσο δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή της. Παράλληλα, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση σε βάρος των γονιών της, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ, τόσο για τον τρόπο με τον οποίο έδρασε η 16χρονη όσο και για το γεγονός ότι ένα ανήλικο κορίτσι καταλήγει στη φυλακή έπειτα από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε σχολείο, στο κέντρο της Αθήνας.

Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη στείλει ψυχολόγο και την απαραίτητη υποστήριξη στο σχολείο, τόσο για τη μαθήτρια που τραυματίστηκε όσο και για τις φίλες και τις συμμαθήτριές της. Στόχος είναι να επανέλθει το σχολείο που τελεί υπό κατάληψη στην κανονικότητα, κάτι που προς το παρόν φαίνεται δύσκολο.