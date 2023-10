Ισραήλ: «Ευχή μας να γυρίσουν πίσω οι οικογένειές μας»

Την ευχή της να γυρίσουν πίσω οι οικογένειες που απήχθησαν από το Ισραήλ κατά την εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, εξέφρασε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα στον λογαριασμό της στο Facebook.

Συγκεκριμένα, η πρεσβεία ευχήθηκε «να μην είναι άδεια τα κρεβάτια των μωρών και οι καρέκλες γύρω από το δείπνο του Σαμπάτ, τα σπίτια των ανθρώπων να ξαναγεμίζουν με ζωή και γέλιο. Να γυρίσουν»!

Αναλυτικά η δημοσίευση της πρεσβείας

Σαμπατ Σαλώμ από το Μουσείο Τέχνης του Τελ Αβίβ…

Σαμπάτ Σαλώμ από το #Ισραήλ.. όπου έχουμε μια ευχή, να γυρίσουν πίσω οι οικογένειές μας…

να μην είναι άδεια τα κρεβάτια των μωρών και οι καρέκλες γύρω από το δείπνο του Σαμπάτ, τα σπίτια των ανθρώπων να ξαναγεμίζουν με ζωή και γέλιο. Να γυρίσουν!

Shabbat shalom from Tel Aviv Museum of Art…Shabbat shalom from #Israel where we only have a wish for our families to return back home…

A wish for our babies’ beds not to be empty, for the Shabbat dinner chairs not to be vacant, for the houses of people to be filled again with life and laughter.