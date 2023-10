Πρεσβεία ΗΠΑ: Συγχαρητήριο μήνυμα για την 28η Οκτωβρίου

Η αμερικάνικη πρεσβεία σε ανάρτησή της στο Twitter έστειλε τις ευχές της για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

«Την 28η Οκτωβρίου, την Ημέρα του Όχι, γιορτάζουμε το διαρκές πνεύμα ελευθερίας και ανθεκτικότητας απέναντι στις αντιξοότητες που μοιράζονται η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χρόνια Πολλά Ελλάδα!», αναφέρει η ανάρτηση.

On October 28th, as we mark #OXIDay, we celebrate the enduring spirit of freedom and resilience in the face of adversity shared by Greece and the United States. Χρόνια Πολλά Ελλάδα! 🇺🇸🇬🇷 #28ηΟκτωβριου pic.twitter.com/qp4IjLKhuJ