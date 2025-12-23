Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την εορταστική περίοδο

Αλλαγές θα υπάρξουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τις ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ κατά τις ημέρες αργίας 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025 καθώς και 01 και 06 Ιανουαρίου 2026, θα ισχύσει πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών για τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και για τα τρόλεϊ.

Στις 02/01/2026 και 05/01/2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και στα τρόλεϊ.

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τον ακόλουθο σύνδεσμο.