Πώς ο αγροτοσυνδικαλιστής Γ. Μπότας πήρε 125.000 ευρώ δηλώνοντας 17 ανύπαρκτα χωράφια - Τι λέει το πόρισμα

Με δηλώσεις που αφορούσαν σε χωράφια «φαντάσματα» κατάφερε να εισπράξει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων Γιώργος Μπότας, σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που οδήγησε στη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών.

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης που υπέβαλε επί σειρά ετών, ο Μπότας δήλωνε αγροτεμάχια τα οποία δεν αντιστοιχούσαν σε καμία πραγματική ιδιοκτησία, εξασφαλίζοντας οικονομικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 49.000 ευρώ μόνο για τις συγκεκριμένες εκτάσεις από το 2019 έως το 2024.

Η εισαγγελική έρευνα και το ελληνικό FBI

Η υπόθεση Μπότα ερευνήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε από τον εποπτεύοντα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εισαγγελέα Εφετών Δημήτρη Γκύζη. Την έρευνα ανέλαβε το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο ευρύτερου ελέγχου για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, μετά και από άλλες αποκαλύψεις στον χώρο των αγροτικών κινητοποιήσεων της Βόρειας Ελλάδας, όπως στην περίπτωση του Κώστα Ανεστίδη ο οποίος επίσης είχε λάβει πάνω από 120.000 ευρώ για χωράφια «φαντάσματα».

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στις Δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υπέβαλε ο Γιώργος Μπότας στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2019 έως 2024, με βασικά κριτήρια την ψευδή δήλωση αγροτεμαχίων και το ύψος των ληφθεισών επιδοτήσεων.

Τα 17 αγροτεμάχια που «δεν υπήρχαν»

Από τον διασταυρωτικό έλεγχο προέκυψε ότι 17 αγροτεμάχια, τα οποία ο Μπότας δήλωνε ως μισθωμένα για καλλιέργεια, δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές ιδιοκτησίες καθώς οι εκτάσεις αυτές δεν εμφανίζονταν στις δηλώσεις Ε9 των προσώπων που ο ίδιος εμφάνιζε ως εκμισθωτές.

Συγκεκριμένα, ο αγροτοσυνδικαλιστής δήλωνε ότι μίσθωνε αγροτεμάχια από 22 φυσικά πρόσωπα και έναν Ιερό Ναό. Ωστόσο, για τα συγκεκριμένα χωράφια δεν υπήρχε καμία καταχώριση στις περιουσιακές δηλώσεις των φερόμενων ιδιοκτητών, γεγονός που καταρρίπτει πλήρως τον ισχυρισμό περί νόμιμης μίσθωσης.

Με απλά λόγια, τα χωράφια για τα οποία λάμβανε επιδοτήσεις δεν υπήρχαν ούτε στα χαρτιά της φορολογικής τους εικόνας.

Τα χρήματα των επιδοτήσεων

Μετά τη διαπίστωση της απάτης, η Δ.Α.Ο.Ε. ζήτησε επίσημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προσδιορίσει τα ποσά που καταβλήθηκαν στον ελεγχόμενο για τα συγκεκριμένα 17 αγροτεμάχια.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Οργανισμού, ο Γιώργος Μπότας εισέπραξε 49.021,14 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση αποκλειστικά για τα χωράφια-φαντάσματα. Το ποσό αυτό αφορά μόνο τις εκτάσεις που δεν είχαν καμία αντιστοίχιση με πραγματική ιδιοκτησία.

Συνολικά, για την περίοδο 2019–2024, ο ίδιος έλαβε επιδοτήσεις ύψους 126.448,66 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και τις ενισχύσεις για τα ελεγχόμενα αγροτεμάχια.

Δήλωνε τα ίδια χωράφια και το 2025

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο γεγονός ότι ο Μπότας υπέβαλε Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και για το 2025. Στην αίτηση αυτή δήλωσε 15 αγροτεμάχια, τα περισσότερα εκ των οποίων ταυτίζονται με εκείνα που είχαν δηλωθεί τα έτη 2022 και 2024 και για τα οποία έχει ήδη διαπιστωθεί ότι ήταν ψευδώς δηλωμένα. Η επανάληψη των ίδιων δηλώσεων καταγράφεται ως στοιχείο συστηματικής πρακτικής και όχι ως μεμονωμένο λάθος ή παραδρομή.

Δέσμευση λογαριασμών και επόμενα βήματα

Η έρευνα οδήγησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του αγροτοσυνδικαλιστή, στο πλαίσιο της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου. Η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν τόσο τις ποινικές ευθύνες όσο και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Τι λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής για τα 17 αγροτεμάχια -«Τα νοικιάζω, μάλλον οι ιδιοκτήτες παρέλειψαν να κάνουν δήλωση»

Ο κ. Μπότας μίλησε στον ΣΚΑΪ για όσα του καταλογίζονται τις τελευταίες μέρες.

«Από την Παρασκευή το μεσημέρι ζω μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Ανακάλυψα εντελώς τυχαία ότι έχουν κατασχεθεί οι λογαριασμοί μου.

Μαθαίνω από τα site, χωρίς να έχει έρθει στα χέρια μου κάποιο επίσημο έγγραφο, την δικογραφία. Ότι έχω 17 αγροτεμάχια «φαντάσματα» και ότι έχω λάβει επιδοτήσεις ύψους 126.000 ευρώ από το 2019 έως σήμερα. Αν δεν είναι ενορχηστρωμένη επίθεση προς το πρόσωπό μου, τότε τι άλλο να σκεφτώ; Ζω έναν κανιβαλισμό», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Εγώ δηλώνω 17 και περισσότερα αγροτεμάχια κάθε χρόνο, τα οποία τα νοικιάζω. Απ' ότι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει ταυτοποίηση του Ε9 με το Κτηματολόγιο. Ίσως οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων έχουν παραλείψει να κάνουν δήλωση και μου πετάει τη δήλωση ως "φάντασμα".

Το μόνο που μου ζητάνε από την υπηρεσία είναι το συμφωνητικό μίσθωσης, που το καταθέτω κάθε χρονιά επικυρωμένο και σφραγισμένο, είτε ηλεκτρονικό από την ΑΑΔΕ, είτε χειρόγραφα συμφωνητικά επικυρωμένα από το ΚΕΠ ή τον δήμο. Δεν μιλάμε για χωράφια "φαντάσματα". Έγινε ένας έλεγχος και απλά δεν ταυτοποιούνται».

Επιπλέον, ο αγροτοσυνδικαλιστής, που δήλωσε ότι καλλιεργεί κυρίως ρύζι, μαζί με λίγο βαμβάκι και καλαμπόκι, αναφέρει ότι έχει υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά.

«Εύχομαι να μην τραβήξει πολύ γιατί η οικονομική ζημιά που έχω υποστεί σε οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο είναι ανεπανόρθωτη, όπως και ο κανιβαλισμός που έχω δεχτεί από τα sites, χωρίς να έχω καταδικαστεί. Επειδή βρέθηκε μία αναντιστοιχία στις δηλώσεις δέχομαι μία ανεπανόρθωτη ηθική ζημιά. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι μακάρι να γίνει έλεγχος, να πάρει τέλος όλο αυτό και αν φταίω κάπου, να πληρώσω. Αυτό το μπλοκάρισμα που έγινε είναι καταστροφή για μένα.

Θέλω να τονίσω ότι όπως έγιναν οι πληρωμές τον Δεκέμβριο καθυστερημένα, και γι'αυτό είμαστε και στα μπλόκα, εγώ πληρώθηκα κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχθηκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ, επειδή είναι γεφυρωμένη με το Κτηματολόγιο, βρήκε κάποια σκαλώματα και κοκκίνησε η δήλωσή μου. Πολύ σωστά έγινε, όμως που έχει δημιουργηθεί μία απορία. Αν σκάλωσε τώρα η δήλωσή μου στην ΑΑΔΕ, που σημαίνει ότι πέρασε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι άλλο μπορεί να έχει περάσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Όλα αυτά τα φαντάσματα που κυνηγάμε όλο αυτό το εξάμηνο και τις καταγγελίες που υπάρχουν για δηλώσεις που καταχράστηκαν εκατομμύρια, καταλαβαίνω ότι ξαναπληρώθηκαν. Όλα τα λαμόγια και οι απάτες ξαναπληρώθηκαν. Ποτέ δεν αρνηθήκαμε τον έλεγχο. Να πάρει όσο χρειαστεί», ανέφερε ο κ. Μπότας.