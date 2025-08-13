Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας

Δύσκολη από πλευράς κινδύνου πυρκαγιών θα είναι και η σημερινή μέρα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: