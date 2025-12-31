Πολικό ψύχος τις επόμενες ώρες, τι δείχνουν τα προγνωστικά - Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάρνηθα λόγω χιονόπτωσης (vids)

Συνθήκες παγετού φαίνεται ότι θα επικρατούν από σήμερα μέχρι και αύριο, Πρωτοχρονιά στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τα προγνωστικά στοιχεία για τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01, χρονική περίοδος για την οποία είχαμε τονίσει την αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα, δείχνουν την επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών με περιορισμένα φαινόμενα κυρίως σε τμήματα του Αιγαίου, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Meteo.gr.

Πιο αναλυτικά:

Τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια πεδινά τμήματα και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα) της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, της Αν. Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο, ωστόσο πρόσκαιρα οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και χιονοκαταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Αιγαίο αναμένεται να περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα με τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά και σταδιακά θα εξασθενήσουν έως τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 01/01.

Τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς παγετός αναμένεται σε μεγάλος μέρος της ηπειρωτικής χώρας, που θα είναι κατά τόπους ισχυρός κυρίως στα βόρεια.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάρνηθα λόγω χιονόπτωσης - Καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου λόγω εκτροπής οχήματος

Χιονόπτωση επικρατεί αυτή την ώρα στην Πάρνηθα και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Πάρνηθας στο ύψος του Καζίνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις υπάρχουν αυτή την ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, λόγω εκτροπής οχήματος στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.

Πού χιόνισε

Χιόνια στην Εύβοια

Στην Εύβοια, την περιοχή που θα δεχτεί και τις περισσότερες χιονοπτώσεις από αυτό το κύμα κακοκαιρίας – εξπρές, χιονίζει σε χωριά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων από την Στενή προς τους Στρόπωνες, στον Άγιο αλλά και στη Σέττα του Δήμου Ερέτριας.

Η θερμοκρασία πέφτει όσο προχωρά η μέρα και δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να δείχνει κάτω από το μηδέν στην αλλαγή του χρόνου.

Χιόνια στη Φθιώτιδα

Με χιονόπτωση ξημέρωσε η τελευταία ημέρα του 2025 στην κεντρική Ελλάδα και στη Φθιώτιδα.

Με το φως της ημέρας άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες νιφάδες στα χωριά της δυτικής Φθιώτιδας όσα επηρεάζονται από το Βελούχι και στη συνέχεια προς τα Βαρδούσια, τη Σαράνταινα και την Οίτη.

Τα πρώτα χιόνια στην Καστανιά Στυμφαλίας

Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους και στην Καστανιά Στυμφαλίας.

H κυκλοφορία των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο στο διάσελο της Καστανιάς διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στην ορεινή Κορινθία είναι σε επιφυλακή.

Από τον παγετό της Πρωτοχρονιάς στους 18 βαθμούς Κελσίου

Από την Παρασκευή προβλέπονται βροχές ειδικά σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Δωδεκάνησα. Η άνοδος θερμοκρασίας εκτιμάται ότι θα φτάσει στους 18 βαθμούς Κελσίου ως και την Τρίτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πάντως, μηχανήματα της Περιφέρειας που ήδη βρίσκονταν σε ετοιμότητα καθαρίζουν τους δρόμους όπου κρίνεται απαραίτητο. Επιφυλακή υπάρχει για τις επόμενες ώρες για πιθανή επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Σε ό,τι αφορά άλλες περιοχές της χώρας σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του αστεροσκοπείου της Αθήνας, αυτή την ώρα δεν καταγράφονται έντονα φαινόμενα.