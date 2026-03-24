Ποινική δίωξη στους 22 συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ - Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες είναι τα μέλη του μεγάλου κυκλώματος που μέσω εικονικών εταιριών φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά 11 εκατομμύρια ευρώ.
Οι 22 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την μεγάλη υπόθεση, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για τα κακουργήματα:
- Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση
- Πλαστογραφία από κοινού
- Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
- Φοροδιαφυγή, με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση
- Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ' εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ
- Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ' εξακολούθηση.
Στην δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.
Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, η αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε τη Δευτέρα έφερε στο φως ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών που δρούσε από το 2018, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια και εμφανίζοντας εικονική απασχόληση προσωπικού. Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα απέφευγε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ενώ παράλληλα εισέπραττε παράνομα επιστροφές ΦΠΑ, προκαλώντας συνολική ζημία που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΦΚΑ και τα 11 εκατομμύρια ευρώ για το Δημόσιο.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή προσώπων με έντονη προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται πρώην παίκτες ριάλιτι επιβίωσης και μαγειρικής, ο πρώην σύντροφος influencer, καθώς και ένας γνωστός TikToker που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ.
Μετά την άρση του απορρήτου είδαν στο φως της δημοσιότητας αποκαλυπτικοί διάλογοι:
- Γ.: Ήσουνα μαζί του τότε, μαζί τα κάνατε
- Λογιστής: Που να θυμάμαι ρε, στείλε μου να δω
- Γ.: Τι να σου στείλω από όλα;
- Λογιστής : Στείλε μου κωδικούς taxis δικούς σου και τη εταιρείας να τα δω
- Γ.: Ναι… έχεις γραφείο πλέον;
- Λογιστής:Όχι από εδώ
- Γ.:Τι εννοείς όχι από εδώ; Είσαι ακόμη λογιστής ή έχεις αλλάξει επάγγελμα;
- Λογιστής: Περίπου… όχι στο τηλέφωνο. Πάρε με τηλέφωνο να το φτιάξω
- Γ.: Ωραία θα σε πάρω
- Λογιστής: Πάρε με στο whats up
Σε άλλο διάλογο
- Λογιστής: Κοίτα τώρα τον μαλ@κα μου τα έχει σε δεκάρικα και πρέπει να τα χωρίσω
- Σύζυγος: Μου κάνεις πλάκα.. σου τα έφερε σε δεκάρικα;
- Λογιστής : Σε δέκα…
- Σύζυγος : Α… δεκαχίλιαρα
- Λογιστής : Τα δύο πακετάκια εδώ φαίνονται πολύ μικρά
- Σύζυγος : Όσα σου έδωσα την προηγούμενη φορά είναι, δεν έχω πάρει τίποτα. Ότι σου έδωσα (ακατάληπτο) προχτές παραπροχτές και μου τα ξανάδωσες πίσω
- Λογιστής : Ναι
- Σύζυγος: Τίποτα δεν έχω πάρει, όπως τα έπιασα και στα έδωσα έτσι τα ξαναέβαλα πίσω και άφησες και δυο πράσινα και μου είπες να τα βάλω στο συρτάρι.
Νέος διάλογος
- Σύζυγος: Ναι θέλω να έρθει κάποιος στο σπίτι να πάρει κάποια πράγματα.
- Μητέρα: Ναι
- Σύζυγός: Και να τα πάρετε εσείς και να πάτε αύριο σε μια θυρίδα
- Μητέρα: Εντάξει. Τι έγινε;
- Σύζυγος: Δεν έγινε κάτι απλώς έχω οδηγία να σας δώσω τα πράγματα αλλά δεν μπορώ να τα φέρω εγώ γιατί δεν θέλω να βγω έξω με τόσα πράγματα
- Μητέρα: Εντάξει παιδί μου οκ
- Σύζυγος Και θα ήθελα… συγγνώμη τώρα για την πίεση αλλά θα ήθελα να γίνει άμεσα δηλαδή θέλω να γίνει τώρα
- Μητέρα: Ο Λ. που είναι;
- Σύζυγος: Έχει πάει με έναν συνεργάτη σε μια δουλειά στο Κολωνάκι
- Σύζυγος: Χρήματα και ρολόγια
- Μητέρα: Ναι
- Σύζυγος: Μου είπε όλα στη θυρίδα
- Μητέρα: Μάλιστα
- Σύζυγος: Τα χαρτιά που σας έχω δώσει, να τα φυλάξετε κάπου στο σπίτι καλά
- Μητέρα: Ναι
- Σύζυγος : Και από όλα τα κινητά που έχει μέσα να διαλέξετε όποια θέλετε και τα άλλα να τα βάλετε και αυτά στη θυρίδα
- Μητέρα: Μάλιστα. Οπότε κρατάω τα χαρτιά και ένα κινητό;
- Σύζυγος : Κρατάτε τα χαρτιά και ένα κινητό αλλά τα χαρτιά σε μέρος που να μην μπορεί να τα βρει κάποιος
- Μητέρα: Εντάξει θα τα βάλω και αυτά σε ένα κιβωτιάκι που έχουμε εδώ
- Σύζυγος: Οκ και χρήματα και ρολόγια ξέρετε.. αυτά
- Μητέρα: Έγινε κάτι;
- Σύζυγος : Όχι δεν έγινε κάτι
- Μητέρα: Ααα
- Σύζυγος: Αλλά επειδή γίνονται διάφορα και ακούγονται διάφορα μου είπε να κάνουμε αυτό, δεν ρώτησα κάτι παραπάνω
- Μητέρα: Ναι
- Σύζυγος : Αλλά μην ανησυχείτε δεν συμβαίνει κάτι
Διάλογος για τον έλεγχο της ΣΔΟΕ
- Υπάλληλος 1: Πήγε το ΣΔΟΕ στο μπαράκι το M… και τους έχουνε καλέσει για ένορκη διοικητική εξέταση
- Υπάλληλος 2: Ναι το ίδιο έγινε και στα μαγαζιά του Ρ…, e… και Τ… και στο e…
- Υπάλληλος 1 : Ωραία… ΣΔΟΕ;
- Υπάλληλος 2 : Ναι… ακρόαση ζητάνε και εκεί
- Υπάλληλος 1 Α ωραία τέλεια… εγώ ήρθα γιατί με πήρε 1 η ώρα ο Κ. και μιλάγαμε και προσπαθούσαμε να βρούμε γιατί ήταν ο Γ. εκτός… κατάλαβες τώρα.
- Υπάλληλος 2 : Ναι.
- Υπάλληλος 1 : Και κατάλαβες έχει γίνει της πουτ@νας τώρα, ψάχνουν ΗR λόγω του Π.
- Υπάλληλος 2 : Ήμουν σίγουρη ότι έγινε αυτό ρε μ@λάκα
- Υπάλληλος 1 : Ρε να σου πω κάτι… πόσο καιρό φωνάζω ότι πρέπει να αλλάξουν οι HR.
- Υπάλληλος 2 : Πολύ
- Υπάλληλος 1 : Τι γίνεται; Με γράφουνε.. ε δυστυχώς κάποια στιγμή πρέπει..
- Υπάλληλος 2 .: Να σου πω όμως από τη στιγμή που ζητήσανε ακρόαση και υπάρχουνε δηλαδή και ο Σ. και αυτοί
- Υπάλληλος 1 : Να ξέρεις ότι ο Σ. και ο Μ. και αυτοί δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή.. καλά το studio το s… δέκα λεπτά πριν κλείσει…
- Υπάλληλος 2 : Tι λες και εκεί πήγανε;
- Υπάλληλος 1 : S…, s… εχθές το βράδυ όλους μαζί… είναι τέτοιο καρφωτή τώρα
- Υπάλληλος 2 Ναι είναι όλα τα δικά μας
- Υπάλληλος 1 : Είναι καρφωτή και είναι λογικό και δεν σώζεται είναι αυτό… τους φωνάζω πόσο καιρό και στους δύο τι πρέπει να κάνουμε και μας νοιάζουν όλες οι άλλες βλακείες, εκτός από αυτό που πρέπει. Ορίστε τώρα άντε να βγάλουμε άκρη
- Υπάλληλος 2 : Ναι να σου πω όμως την σύνδεση πως την κάνανε;
- Υπάλληλος 1 : Τι εννοείς; Τους HR ψάξανε.
- Υπάλληλος 2 .: Ότι ρε παιδί μου ο Παντελής και αυτοί ήταν στην S….
- Υπάλληλος 1 : Δεν έχει να κάνει… η Ι…, Α… και Μ… είναι όλοι στις ίδιες.. εννοώ, οι ΗR αυτές που έχουμε οι εν ενεργεία, είναι ίδιοι. είναι τέσσερις και τέσσερις.
- Υπάλληλος 2 : Ναι κατάλαβα.
- Υπάλληλος 1 : Και είναι και οι δυο στην δικογραφία.. είναι ο I…, είναι πολλοί. δεν είναι εντάξει οκ μόνο ξέρω εγώ η Ι… και ο τέτοιος και όλα καλά.
- Υπάλληλος 2 .: Ναι, ναι.
- Υπάλληλος 1 : Είναι πολλοί. Θα γινόταν ρε φίλε, συνέχεια τα ίδια άτομα.
- Υπάλληλος 2 : Σε δύο μέρες το ξέρουμε ότι δεν σώζεται αυτό έτσι; Ότι και τίποτα να μην γίνει γιατί αυτό που μου είπε ο Ρ… είναι ότι αν είναι μόνο ακρόαση για να δούνε τη ροή και είναι όντως υπαρκτά πρόσωπα αυτοί.. ε είμαστε καλά ότι θα πούμε ρε παιδί μου γιατί ήρθε πιστωτικός; Γιατί μια μέρα έχω δουλειά, μια δεν έχω, όλα οκ
- Υπάλληλος 1 : Ναι
- Υπάλληλος 2 .: Αν μπορούνε να μιλήσουνε όντως και είναι κομπλέ και από ότι άκουσα ο Σ… και αυτοί…
- Υπάλληλος 1 : Ο Σ…. δεν μας νοιάζει.
- Υπάλληλος 2 : Μα αυτόν ζητήσανε να δούνε
- Υπάλληλος 1 : Αυτόν ζητήσανε σαν νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας του τέτοιου… τον Μ… που θα τον βρούνε να τον πάνε; o M.... τον πιάσανε πριν πόσο καιρό στο studio λόγω του τέτοιου και τον είχανε για άστεγο. Δεν θυμάσαι τι έγινε με το studio πριν πόσο καιρό;
- Υπάλληλος 2 : Ναι ναι το είχα ξεχάσει αυτό
- Υπάλληλος 1 :Αυτά είναι τα άσχημα
- Υπάλληλος 2 : Αυτό δεν φτιάχνεται σε δύο μέρες
- Υπάλληλος 1 Το ξέρω ότι δεν φτιάχνεται.. όχι δεν φτιάχνεται σε δυο μέρες, δεν φτιάχνεται γενικά νομίζω
- Υπάλληλος 2 : Σου έχουν πει τι θα κάνουμε, πως θα το κάνουμε, πως θα κινηθούμε;
- Υπάλληλος 1 : Η μόνη εντολή είναι ότι δεν έρχεστε αύριο, τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει περαιτέρω. Θα πάω μετά λογικά στο m…, ο Α… είναι χεσμέν@ς, καλά όλοι..