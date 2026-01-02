Ποιες ήταν οι πιο ζεστές και οι πιο ψυχρές περιοχές της χώρας το 2025

Το 2025 κατεγράφησαν ακραίες θερμοκρασίες και υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης, και πλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναλυτική εξέταση των περιοχών της χώρας με τις υψηλότερες και χαμηλότερες θερμοκρασίες, από το Meteo.

Για τον σκοπό αυτό, υπολογίστηκε η μέση ετήσια θερμοκρασία σε όλες τις ώρες και ημέρες του έτους, με βάση τα δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι 5 πιο θερμές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

Λίνδος (21.9 βαθμοί Κελσίου)

Καστελλόριζο (21.7 βαθμοί Κελσίου)

Παλαιόχωρα Χανίων (21.3 βαθμοί Κελσίου)

Ελαφονήσι Χανίων (21.1 βαθμοί Κελσίου)

Φαλάσαρνα Χανίων (21.0 βαθμοί Κελσίου)

Οι 5 πιο ψυχρές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

Μαυρολιθάρι Φωκίδας (10.0 βαθμοί Κελσίου)

Περτούλι Τρικάλων (10.1 βαθμοί Κελσίου)

Βλάστη Κοζάνης (10.2 βαθμοί Κελσίου)

Βωβούσα Ιωαννίνων (10.4 βαθμοί Κελσίου)

Μέτσοβο Ιωαννίνων (10.8 βαθμοί Κελσίου)

Όσον αφορά στην Αττική

Οι 3 πιο θερμές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

Νέα Σμύρνη και Ύδρα (20.7 βαθμοί Κελσίου)

Πατήσια (20.6 βαθμοί Κελσίου)

Νέος Κόσμος (20.5 βαθμοί Κελσίου)

Οι 3 πιο ψυχρές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):