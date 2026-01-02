Ποιες ήταν οι πιο ζεστές και οι πιο ψυχρές περιοχές της χώρας το 2025

02/01/2026 • 23:54
Ελλάδα
Το 2025 κατεγράφησαν ακραίες θερμοκρασίες και υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης, και πλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναλυτική εξέταση των περιοχών της χώρας με τις υψηλότερες και χαμηλότερες θερμοκρασίες, από το Meteo.

Για τον σκοπό αυτό, υπολογίστηκε η μέση ετήσια θερμοκρασία σε όλες τις ώρες και ημέρες του έτους, με βάση τα δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι 5 πιο θερμές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

  • Λίνδος (21.9 βαθμοί Κελσίου)
  • Καστελλόριζο (21.7 βαθμοί Κελσίου)
  • Παλαιόχωρα Χανίων (21.3 βαθμοί Κελσίου) 
  • Ελαφονήσι Χανίων (21.1 βαθμοί Κελσίου) 
  • Φαλάσαρνα Χανίων (21.0 βαθμοί Κελσίου) 

Οι 5  πιο ψυχρές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

  • Μαυρολιθάρι Φωκίδας (10.0 βαθμοί Κελσίου)                                     
  • Περτούλι Τρικάλων (10.1 βαθμοί Κελσίου)                                                  
  • Βλάστη Κοζάνης (10.2 βαθμοί Κελσίου)                                                  
  • Βωβούσα Ιωαννίνων (10.4 βαθμοί Κελσίου)                                                  
  • Μέτσοβο Ιωαννίνων (10.8 βαθμοί Κελσίου)                                                  

Όσον αφορά στην Αττική

Οι 3 πιο θερμές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

  • Νέα Σμύρνη και Ύδρα (20.7 βαθμοί Κελσίου)
  • Πατήσια (20.6 βαθμοί Κελσίου)
  • Νέος Κόσμος (20.5 βαθμοί Κελσίου)                                              

Οι 3 πιο ψυχρές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

  • Ιπποκράτειος Πολιτεία (14.7 βαθμοί Κελσίου)
  • Διόνυσος (16.2 βαθμοί Κελσίου) 
  • Βίλια (16.3 βαθμοί Κελσίου)                                       