Ποιες ήταν οι πιο ζεστές και οι πιο ψυχρές περιοχές της χώρας το 2025

Το 2025 κατεγράφησαν ακραίες θερμοκρασίες και υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης, και πλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναλυτική εξέταση των περιοχών της χώρας με τις υψηλότερες και χαμηλότερες θερμοκρασίες, από το Meteo.
Για τον σκοπό αυτό, υπολογίστηκε η μέση ετήσια θερμοκρασία σε όλες τις ώρες και ημέρες του έτους, με βάση τα δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Οι 5 πιο θερμές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):
- Λίνδος (21.9 βαθμοί Κελσίου)
- Καστελλόριζο (21.7 βαθμοί Κελσίου)
- Παλαιόχωρα Χανίων (21.3 βαθμοί Κελσίου)
- Ελαφονήσι Χανίων (21.1 βαθμοί Κελσίου)
- Φαλάσαρνα Χανίων (21.0 βαθμοί Κελσίου)
Οι 5 πιο ψυχρές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):
- Μαυρολιθάρι Φωκίδας (10.0 βαθμοί Κελσίου)
- Περτούλι Τρικάλων (10.1 βαθμοί Κελσίου)
- Βλάστη Κοζάνης (10.2 βαθμοί Κελσίου)
- Βωβούσα Ιωαννίνων (10.4 βαθμοί Κελσίου)
- Μέτσοβο Ιωαννίνων (10.8 βαθμοί Κελσίου)
Όσον αφορά στην Αττική
Οι 3 πιο θερμές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):
- Νέα Σμύρνη και Ύδρα (20.7 βαθμοί Κελσίου)
- Πατήσια (20.6 βαθμοί Κελσίου)
- Νέος Κόσμος (20.5 βαθμοί Κελσίου)
Οι 3 πιο ψυχρές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):
- Ιπποκράτειος Πολιτεία (14.7 βαθμοί Κελσίου)
- Διόνυσος (16.2 βαθμοί Κελσίου)
- Βίλια (16.3 βαθμοί Κελσίου)