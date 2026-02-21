Κακοκαιρία

Εικόνα καταστροφής παρουσιάζει η Λήμνος που βρέθηκε στη δίνη σφοδρής κακοκαιρίας. Από τη νεροποντή υπερχείλισε το ποτάμι της Αγίας Τριάδας και φούσκωσαν οι χείμαρροι με αποτέλεσμα η πρωτεύουσα Μύρινα να μετατραπεί σε λίμνη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η θεομηνία «ξήλωσε» το παραλιακό μέτωπο, προκάλεσε διάβρωση του εδάφους και σοβαρές ζημιές στις γύρω υποδομές, ενώ ο δήμος ανακοίνωσε ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης είναι ακατάλληλο.

Στο κεντρικό δελτίο της δημόσιας τηλεόρασης μίλησε η δήμαρχος του νησιού, κα Ελεωνόρα Γεώργα, η οποία τόνισε ότι όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, τα συνεργεία και μηχανήματά βρίσκονται επί ποδός για να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

«Είμαστε επί ποδός όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, τα συνεργεία, τα μηχανήματά μας. Είμαστε ακόμα στο πεδίο όπου υπάρχει ανάγκη», ανέφερε η δήμαρχος, σημειώνοντας ότι η ισχυρή καταιγίδα συνεχίστηκε και μετά το μεσημέρι του Σαββάτου, με συνέπεια το ποτάμι να φούσκωσε ξανά, ενώ είχε αρχίσει να υποχωρεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα συνεργεία να μην καταφέρουν να περιορίσουμε στο βαθμό που ήθελαν τις συνέπειες του φαινομένου που εκδηλώθηκε το πρωί.

Όπως ανέφερε η δήμαρχος Λήμνου υπάρχει διακοπή ύδρευσης και σε άλλα χωριά του νησιού. Επιπλέον, σημείωσε ότι στην παραλία του Αγίου Ιωάννη Κάσπακα, γειτονικό οικισμό της πόλης της Μύρινας, υπάρχει πτώση της γέφυρας του Ραγγαβά, αλλά και πτώση βράχων επί της επαρχιακής οδού σε διάφορα σημεία.

Η κα Γεώργα ανέφερε ότι το απόγευμα έχει συγκαλέσει συντονιστικό, στο οποίο θα παραστούν στελέχη από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα Σώματα Ασφαλείας, ώστε να καταθέσει η κάθε υπηρεσία τις εισηγήσεις της και τα συμπεράσματα σύμφωνα με τις με τη δράση που έχει κάνει όλη την ημέρα για να προβούν σε αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες.

Πλημμύρισε όλο το νησί

To ρέμα της Μητρόπολης στη Μύρινα πλημμύρησε, αυτοκίνητα καλύφθηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά από το νερό. Τα ορμητικά νερά έκαναν τη διέλευση οχημάτων και πεζών αδύνατη.

Νωρίς το πρωί του Σάββατου το 112 ήχησε καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ο περίβολος στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Μύρινα έγινε λίμνη, όπως και η λεωφόρος Δημοκρατίας.

Το νερό του δικτύου ύδρευσης της Μύρινας κρίθηκε ακατάλληλο για πόση, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να μην το χρησιμοποιούν για κατανάλωση ή παρασκευή τροφίμων μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Ακόμα και τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ πλημμύρισαν. Μεγάλες οι καταστροφές και στη Δάφνη Λήμνου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα υπάρχουν στην πλατεία ΚΤΕΛ, τα Καραμαλίδικα, και τη λεωφόρο Δημοκρατίας.

Μέσα σε τρεις ώρες, έπεσαν πάνω από 100 τόνοι νερού. Η εικόνα στο ρέμα του Ραγκαβά είναι χαρακτηριστική. Στην Ατσίκη η αγωνία συνεχίζεται, με τα νερά να μην έχουν υποχωρήσει μετά από ώρες.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα άλλαξαν τη γεωμορφολογία και στις παραλίες του νησιού.