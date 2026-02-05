Κακοκαιρία

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα #Τριφυλίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



https://t.co/mbLpAekY6l

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε από τις πρώτες πρωινές ώρες η έντονη βροχόπτωση στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσία, αλλά και γενικότερα στον Δήμος Τριφυλίας.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην είσοδο της πόλης, στο 1ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κυπαρισσίας – Καλού Νερού, όπου έχουν πλημμυρίσει τμήματα του οδοστρώματος, επιχειρήσεις καθώς και ορισμένες κατοικίες, δημιουργώντας δυσχέρειες τόσο στην κυκλοφορία όσο και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Ήδη έχουν καταγραφεί κλήσεις προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία επιχειρεί στο σημείο προχωρώντας σε αντλήσεις υδάτων, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Παράλληλα, προβλήματα έχουν αναφερθεί και στο χωριό Καρυές, όπου σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, καθώς και στον δρόμο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών, στο ύψος της Τερψιθέας, με δυσκολίες στη διέλευση των οχημάτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται.