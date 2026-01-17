Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Νίκος Στασινόπουλος της Βιοχάλκο

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο πατριάρχης της Βιοχάλκο, Νικόλαος Στασινόπουλος.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Βιοχάλκο, η σύντομη αναφορά για τον Νικόλαο Στασινόπουλο περιορίζεται σε λίγες γραμμές: «Νικόλαος Στασινόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος. Κατέχει μεταπτυχιακό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει διατελέσει Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βιοχάλκο Ελληνική».

Ο Στασινόπουλος ηγήθηκε επί δεκαετίες της Βιοχάλκο, ενός από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας με ισχυρή διεθνή παρουσία.

Παρά την ισχύ και την επιρροή που είχε αποκτήσει, κρατούσε χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας τόσο τις κοινωνικές εμφανίσεις όσο και κάθε μορφή επίδειξης πλούτου.

Ανήκε στη γενιά των θεμελιωτών της ελληνικής βιομηχανίας – στο πλευρό μορφών όπως ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος και ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος – που, παρά τη μεγάλη οικονομική τους δύναμη, επέλεξαν έναν διακριτικό τρόπο ζωής.







