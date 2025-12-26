Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Αντώνης Κοκορίκος πέθανε σε ηλικία 67 χρονών.

Ο Αντώνης Κοκορίκος ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ και είχε εργαστεί από το 1982 σε μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες. Μεταξύ άλλων εργάστηκε στην ΕΡΤ, στον ΣΚΑΪ, στο ΣΤΑΡ, στο ΑΛΤΕΡ, στους ραδιοσταθμούς ΣΚΑΪ, ΝΙΤΡΟ, Alpha, Flash και στις εφημερίδες Καθημερινή, Αυγή.

Την είδηση έκανε γνωστή η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων με ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook.

«Μια δύσκολη είδηση μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα. «Έφυγε» πριν από λίγο ο Αντώνης Κοκορίκος. Ταξιδεύει στο αιώνιο φως. Καλό Παράδεισο Αδελφέ. Και καλή Αντάμωση…

Η μεγάλη συνεισφορά του Αντώνη στην πρώτη γραμμή για τις δημοκρατικές διεκδικήσεις της ελληνικής κοινωνίας αλλά και οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις με την Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων σφραγίζουν μια ολόκληρη εποχή», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάρτηση.