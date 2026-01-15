Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη σε ηλικία 83 ετών

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών στη Μαδρίτη, η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, κόρη του βασιλιά Παύλου και της βασίλισσας Φρειδερίκης της Ελλάδας.

Τις τελευταίες ημέρες, η 87χρονη Σοφία είχε ακυρώσει όλες τις υποχρέωσείς της προκειμένου να είναι συνεχώς δίπλα στην πολυαγαπημένη της αδερφή, στο Παλάτι Zarzuela, περιμένοντας το μοιραίο.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη (κόρη των βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης) είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και - μετά την τελευταία της δημόσια εμφάνιση στον γάμο του Νικόλαου ντε Γκρες στην Πλάκα, τον Φεβρουάριο του 2025 - είχε αποσυρθεί πλήρως από την δημόσια ζωή.

«Οι Αυτών Μεγαλειότητες ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και η Αυτής Μεγαλειότητα η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ. σήμερα στο Παλάτι Ζαρζουέλα στη Μαδρίτη», αναφέρει η ανακοίνωση του ισπανικού παλατιού.

Μάλιστα, η κηδεία της θα γίνει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Νεκροταφείο Τατοΐου, όπου έχει ταφεί ο αδελφός της και οι γονείς της.

«Το Τμήμα Επικοινωνίας του Βασιλικού Οικογενειακού θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις τελετές που θα οργανωθούν για την κηδεία της στην Ισπανία και την επακόλουθη μεταφορά του φέρετρου της στην Ελλάδα για ταφή στο Νεκροταφείο Τατοΐου», καταλήγει η ανακοίνωση του παλατιού.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, στις 11 Μαΐου 1942. Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου. Στις 13 Δεκεμβρίου 1967 ακολούθησε στην εξορία τον αδελφό της, Κωνσταντίνο Β.

Έπειτα από την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα το 1974, έζησε προσωρινά στην Ινδία. Στην συνέχεια, εγκαταστάθηκε στην Ισπανία κοντά στην αδελφή της Σοφία και τα ανίψια της.

Η ίδια δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής της σε πνευματικές αναζητήσεις και σε ανθρωπιστικές δράσεις.

Είχε σπουδάσει φιλοσοφία και ανατολικές θρησκείες και ξεχώριζε για τον χαμηλό τόνο και τη διακριτικότητά της.