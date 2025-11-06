Πειρατική επίθεση στο ελληνικών συμφερόντων Hellas Aphrodite - Καλά στην υγεία του το πλήρωμα

Καλά στην υγεία του είναι τα 24 μέλη του πληρώματος – ανάμεσά τους πέντε Έλληνες – του ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιου Hellas Aphrodite (IMO: 9722766), με σημαία Μάλτας, που δέχθηκε πειρατική επίθεση στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας σημαίνοντας συναγερμό στις διεθνείς ναυτιλιακές αρχές.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφάλειας ναυσιπλοΐας Ambrey, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:48 τοπική ώρα, σε απόσταση 550 ναυτικών μιλίων από τις σομαλικές ακτές.Το δεξαμενόπλοιο Hellas Aphrodite (IMO: 9722766) είναι χωρητικότητας 49.992 dwt, ναυπηγημένο το 2016, και μεταφέρει φορτίο βενζίνης από το Sikka της Ινδίας με προορισμό το Durban της Νότιας Αφρικής.

BREAKING 🚨



MALTA-REGISTERED TANKER HELLAS APHRODITE BOARDED BY SOMALI PIRATES;



VESSEL HAULING GASOLINE, POSITIONED ~560NM SE OF EYL;



ALL 24 CREW SAFE IN CITADEL, EU NAVAL ASSETS RESPONDING



(Image of the vessel is not from today) pic.twitter.com/xcAAyF5H4e — Hexdline (@HexdlineNews) November 6, 2025

Η Latsco Marine Management, διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, επιβεβαίωσε το συμβάν σε επίσημη ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας ότι ενεργοποιήθηκε η ομάδα εκτάκτων αναγκών και βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληρώματος.

Η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε επίσης ότι άγνωστα άτομα επιβιβάστηκαν σε πλοίο νοτιοανατολικά της περιοχής Εΐλ στη Σομαλία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για το ίδιο περιστατικό.

🚨 Tensions rising in the Indian Ocean: Armed pirates reportedly hijacked the Maltese-flagged tanker Hellas Aphrodite about 560 nm off Somalia.

Sources suggest an Iranian vessel was used as a mother ship.#Piracy #IndianOcean #Somalia #MaritimeSecurity pic.twitter.com/sidlB3tej6 — NewsFromSea (@riskiomap) November 6, 2025

Το συμβάν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για νέο κύμα πειρατικών επιθέσεων στα νερά της Ανατολικής Αφρικής, ύστερα από αρκετά χρόνια σχετικής ηρεμίας στην περιοχή.