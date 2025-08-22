Πάτμος: Εκτός λειτουργίας το εργοστάσιο του βιολογικού - Λύματα καταλήγουν σε θάλασσα και σπίτια

Τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Πάτμος καθώς έχει σταματήσει να λειτουργεί ο αγωγός μεταφοράς των λυμάτων στη θάλασσα, αλλά και το εργοστάσιο του βιολογικού.

Αποτέλεσμα, όπως αναφέρει η patmostimes, είναι να καταλήγουν ακατέργαστα στη θάλασσα, ή ακόμη και μέσα σε σπίτια μέσω βρυσών.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, το πρόβλημα διαπιστώθηκε πριν πολύ καιρό από το γεγονός ότι όταν ο μηχανισμός λειτουργούσε εύρυθμα και χρησιμοποιούντο χημικά, κατά την επεξεργασία, παραγόταν μια σαπουνάδα, δείγμα της φυσιολογικής λειτουργίας και τα απόβλητα πήγαιναν καθαρισμένα στη θάλασσα.

Αυτός ο αφρός εδώ και μερικούς μήνες δεν υπάρχει με αποτέλεσμα τα λύματα να πηγαίνουν ζωντανά στη θάλασσα, προκαλώντας ρύπανση, δυσοσμία και κίνδυνο για την υγεία σωματική και ψυχική των κατοίκων και των επισκεπτών.

Το πρόβλημα εντοπίζεται τόσο στο φράξιμο του υποθαλάσσιου αγωγού, όσο και στο ίδιο το εργοστάσιο, το οποίο δεν λειτουργεί λόγω μηχανικών βλαβών.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης πως στις 8 Αυγούστου είχε κάνει αυτοψία το λιμεναρχείο μετά από καταγγελίες για ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Χοχλακά.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλεται, τα βυτιοφόρα με τα βοθρολύματα εισέρχονται τις βραδινές ώρες στο χώρο του βιολογικού και αδειάζουν το περιεχόμενο στις δεξαμενές οι οποίες όμως δεν λειτουργούν και παραμένοντας εκεί όλη τη νύχτα διαχέουν την οσμή, ενώ την επομένη μας ανέφεραν ότι ανοίγονται οι κρουνοί και τα λύματα ζωντανά πηγαίνουν στη θάλασσα με ότι αυτό συνεπάγεται, αφού στις δεξαμενές εισέρχονται τα νέα λύματα δικτύου αποχέτευσης αλλά και των βυτιοφόρων των βοθρολυμάτων.

Οι λιμενικοί είδαν τις παραβάσεις και επέβαλαν πρόστιμο, ενώ παράλληλα διαβίβασαν την υπόθεση στον εισαγγελέα, στο αρμόδιο υπουργείο, αλλά και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.