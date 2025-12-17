Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους τρεις ακόμη κατηγορούμενοι

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών της δεύτερης ομάδας κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη. Οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι που βρέθηκαν σήμερα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους.

Η διαδικασία των απολογιών θα ολοκληρωθεί αύριο Πέμπτη οπότε και θα βρεθούν ενώπιον του Ανακριτή ο θεωρούμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, συνδικαλιστής στον αγροτικό χώρο καθώς και ο λογιστής στον οποίο αποδίδεται κρίσιμος ρόλος.

Να σημειωθεί ότι ενώπιον του Ανακριτή απολογήθηκαν χθες και σήμερα συνολικά 14 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και στενά συγγενικά πρόσωπα του συνδικαλιστή και έχουν αφεθεί όλοι ελεύθεροι με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Σε κάποιους εξ αυτών επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις που ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ με τα μεγαλύτερα ποσά να έχουν επιβληθεί στα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του βασικού κατηγορούμενου.

Έτσι στην σύζυγο του, ορίστηκε ποσό εγγύησης 200.000 ευρώ, στην αδελφή του 100.000 ευρώ. Οι δύο γυναίκες απολογήθηκαν νωρίτερα σήμερα. Χθες απολογήθηκαν η μητέρα και η πεθερά του, στις οποίες το ποσό εγγύησης που ορίστηκε για την κάθε μία, είναι 60.000 ευρώ.

Μεταξύ των τριών τελευταίων κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα ήταν και η σύζυγος του λογιστή, φερόμενου ως ηγετικού στελέχους της οργάνωσης. Ανακριτής και Εισαγγελέας επέβαλλαν στην γυναίκα τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη υποστήριξε στον δικαστικό λειτουργό ότι η μόνη εμπλοκή της αφορά μόνο στο ότι ήταν τυπικά συνδικαιούχος σε έναν τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της. Με τον ίδιο περιοριστικό όρο αφέθηκαν ελεύθεροι επίσης, ένας 54χρονος και μια 43χρονη κατηγορούμενοι. Στον πρώτο ορίστηκε και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.