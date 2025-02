Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο: Πάνω από 555 σεισμοί από 28 Ιανουαρίου στη Σαντορίνη

Από τις 28 Ιανουαρίου, το νησί της Σαντορίνης παρουσίασε σημαντική αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας, αναφέρει σε ανάρτησή του το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

«Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 555 σεισμοί μεγέθους έως 5 βαθμών. Οι σεισμοί αυτοί συγκεντρώνονται περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαντορίνης» αναφέρει χαρακτηριστικά παρουσιάζοντας γράφημα των σεισμών.

Since January 28th, the island of Santorini has experienced a significant increase in seismic activity. More than 555 earthquakes with magnitudes up to 5 have been recorded. These earthquakes are concentrated about 25 kilometers northeast of Santorini. pic.twitter.com/DZXH0QVpkw