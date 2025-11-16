Πάνω από 300.000 ευρώ εκτιμάται το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον ηθικό αυτουργό

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 42χρονου φέρεται να ξεπέρασε τις 300.000 ευρώ.

Τα στελέχη του ελληνικού FBI κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη των τεσσάρων φυσικών αυτουργών του εγκλήματος και να τους περάσουν χειροπέδες. Αυτό που μένει πλέον είναι να εντοπίσουν και τον ηθικό αυτουργό, τον άνθρωπο δηλαδή που έδωσε την εντολή θανάτου.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτό αναμένεται να παίξουν τα κινητά των συλληφθέντων καθώς και τα όσα θα πουν οι συλληφθέντες στις Αρχές, αν και οι άνθρωποι με τέτοιες δραστηριότητες δεν ανοίγουν εύκολα το στόμα τους.

Ποινική δίωξη για σωρεία κατηγοριών στους συλληφθέντες για την δολοφονία Λάλα

Παράλληλα, σωρεία βαριών κατηγοριών περιλαμβάνονται στην δίωξη που ασκήθηκε στους τέσσερις συλληφθέντες ως δράστες της δολοφονίας του 42χρονου Γιάννη Λάλα.

Η ποινική δίωξη σε βάρος τους, για κακουργήματα και πλημμελήματα αφορά: εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, πλαστογραφία (πλημμεληματική), κλοπή (πλημμεληματική), διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αγορά και κατοχή ναρκωτικών (κακούργημα) και προς ιδία χρήση (πλημμέλημα), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, διακεκριμένη οπλοκατοχή και διακεκριμένη οπλοφορία, παράνομη οπλοφορία, οπλοκατοχή και οπλοχρησία και διακεκριμένη φθορά. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία του Λάλα έγινε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου σε σαλέ κοντά στην Αράχωβα.

Οι δράστες φαίνεται να παρακολουθούσαν το θύμα. Ο 42χρονος δέχθηκε ομοβροντία πυρών την στιγμή που βγήκε στη βεράντα του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις αρχές το θύμα δέχθηκε σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα, ενώ η δολοφονία του εκτιμάται ότι έγινε σε εκτέλεση «συμβολαίου θανάτου».

Ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Και οι δύο κρίθηκαν αθώοι από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών.

Όπλα, 65 χρυσές λίρες και 100.000 ευρώ είχαν οι συλληφθέντες

Νωρίτερα την Κυριακή, ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ., σχετικά με τη σύλληψη των τεσσάρων ανδρών για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα αλλά και την απόπειρα ανθρωποκτονίας 34χρονου στην Αθήνα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διάπραξη κακουργηματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων της ανθρωποκτονίας και της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, τέσσερις άνδρες, ηλικίας 21, 22, 28 και 37 ετών, κατόπιν ευρείας, συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και της ΕΚΑΜ Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία με δόλο και σε απόπειρα, κλοπή, εμπρησμό, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων και ειδικότερα ανθρωποκτονιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Μάλιστα, για την υλοποίηση των εγκληματικών τους πράξεων, τελούσαν πλήθος κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, που λειτουργούσαν υποβοηθητικά στη δράση τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιάννη Λάλα, που τελέστηκε σε περιοχή της Φωκίδας την 1η Νοεμβρίου 2025, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 34χρονου στο Παγκράτι, στις 22-09-2025.

Πώς έστησαν το καρτέρι θανάτου

Σχετικά με την δολοφονία του Γιάννη Λάλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι κατηγορούμενοι πυροβόλησαν επανειλημμένα σε βάρος του, ενώ αυτός βρισκόταν σε μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας σε περιοχή της Φωκίδας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στη συνέχεια έκαψαν το όχημα που χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν το σημείο, σε αγροτικό δρόμο επαρχιακής οδού. Από την έρευνα που ακολούθησε πλησίον του τόπου καύσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πολεμικό τυφέκιο, το οποίο έφερε τοποθετημένο έναν γεμιστήρα, 2 γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο, 2 γεμιστήρες πυροβόλου όπλου, κάνη πυροβόλου όπλου, 2 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, 3 διερρηγμένους κάλυκες πολεμικού τυφεκίου, καθώς και 3 διερρηγμένους κάλυκες πυροβόλου όπλου, τα οποία έφεραν ίχνη καύσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα συνδεόταν άμεσα με τις ενέργειες του 37χρονου και του 28χρονου στο πλαίσιο της προηγούμενης απόπειρας ανθρωποκτονίας. Επίσης, από την έρευνα, καταδείχθηκαν ο 22χρονος και ο 21χρονος ως οδηγοί των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή από το επίμαχο σημείο.

Οι έρευνες του «ελληνικού FBI» αποκάλυψαν επίσης και στοιχεία που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς μετά την ανθρωποκτονία, τα μέλη της οργάνωσης προχώρησαν σε αγορές υψηλής αξίας (λίρες και οχήματα).

Όσα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6 πιστόλια,

περίστροφο,

αεροβόλο τυφέκιο,

3 γεμιστήρες,

485 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

τσεκούρι,

μαχαίρι,

3 συσκευές γεωεντοπισμού (gps tracker),

2 πτυσσόμενες ράβδοι,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 14,5 γραμμαρίων,

χειροβομβίδα κρότου λάμψης,

σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,

2 αλεξίσφαιρα γιλέκα,

υφασμάτινη θήκη πιστολιού,

2 πινακίδες κυκλοφορίας, εμφανώς πλαστές,

«πλάκα» αλεξίσφαιρου γιλέκου,

65 χρυσές λίρες και

το χρηματικό ποσό των 100.725 ευρώ.

Από την ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι ο 28χρονος και ο 37χρονος έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.