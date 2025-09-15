Πάνω από 1.000 μετανάστες στη δομή της Αγυιάς Κρήτης - Νέες μεταναστευτικές πιέσεις

Εκατοντάδες μετανάστες έχουν φτάσει το τελευταίο διήμερο στην Κρήτη προκαλώντας «ασφυξία» στο νησί, ειδεμή στην Αγυιά όπου έχουν μεταφερθεί για προσωρινή φιλοξενία.

Εκεί, μένουν εδώ και 28 ημέρες 348 μετανάστες οι οποίοι εξαιτίας των διαδικασιών που έχουν «παγώσει» δεν έχει γίνει η προώθησή τους προς τις δομές της χώρας.

Με την προσθήκη όσων έφτασαν το Σαββατοκύριακο στην Αγυιά, ο συνολικός αριθμός ανθρώπων που φιλοξενούνται στο σημείο ξεπερνά τους 1.100.

Σύμφωνα με το Creta24, οι μεταναστευτικές ροές δεν σημείωσαν παύση, κυρίως στη Γαύδο. Επίσης, δεκάδες μετανάστες έφτασαν το μεσημέρι και στους Καλούς Λιμένες. Οι περίπου 39 μετανάστες, έφτασαν με φουσκωτό σκάφος στην παραλία του Χρυσοστόμου και αποβιβάστηκαν μόνοι τους στη στεριά.

Σε απόγνωση οι φορείς - Τα σενάρια για μεταφορά των μεταναστών

Όπως αναφέρει το cretapost, οι φορείς που έχουν αναλάβει τη φιλοξενία των μεταναστών βρίσκονται σε απόγνωση. «Οι καταστάσεις που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρες και απίστευτες. Έχει χαθεί κάθε έλεγχος. Βρισκόμαστε στο έλεος των συνθηκών», επισημαίνει η αρμόδια αντιδήμαρχος, Ελένη Ζερβουδάκη και τονίζει πως «υπάρχουν μετανάστες που βρίσκονται στην Αγυιά από τις 18 Αυγούστου και δεν βλέπουμε το κράτος να τους μεταφέρει στις υπόλοιπες δομές. Τώρα με τη νέα εισροή των μεταναστών υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί η Αγυιά σε μία υγειονομική βόμβα».

Θα μεταφερθούν οι μετανάστες; Ένα τέτοιο σενάριο επικρατεί τις τελευταίες ώρες, ώστε με την αναχώρηση αρκετών μεταναστών να αποσυμφορηθεί έστω και λίγο η κατάσταση η οποία, παρά ταύτα, παραμένει έκρυθμη. Οι τοπικοί φορείς ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.