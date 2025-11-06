Π. Ρούτσι: Προθεσμία 10 ημερών από την Εισαγγελία Λάρισας για να ορίσει τις εξετάσεις στη σορό του γιου του

Η Εισαγγελία Λάρισας απέστειλε στον Πάνο Ρούτσι πρόσκληση με 10ήμερη προθεσμία, για να προσέλθει και να καταθέσει για το είδος των εξετάσεων που επιθυμεί στη σορό του γιου του.

Η εν λόγω πρόσκληση θυροκολλήθηκε σήμερα στο γραφείο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που είναι η αντίκλητος δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι.

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί, η Εισαγγελία Λάρισας θα θεωρήσει ότι ο κ. Ρούτσι παραιτείται από κάθε περαιτέρω επιλογή ή αίτημα για εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία θα συνεχιστεί αυτεπαγγέλτως, με βάση τις εντολές και τις υποδείξεις του αρμόδιου ιατροδικαστή. Αυτό αφορά και στη διενέργεια της εκταφής.

Πάνος Ρούτσι: Δεν θα υποστήριζα κίνημα της Καρυστιανού - Θα ήταν πολύ καταστροφικό για εμάς

Στο μεταξύ, ο Πάνος Ρούτσι πήρε ξεκάθαρη θέση αναφορικά με το αν θα στήριζε ένα πιθανό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού πήρε ο Πάνος Ρούτσι, σχολιάζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν «καταστροφικό».

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1, ο Π. Ρούτσι παρουσιάστηκε αρνητικός στο ενδεχόμενο δημιουργίας κινήματος από τη Μαρία Καρυστιανού το επόμενο διάστημα.

«Από την αρχή λέμε, ούτε κόμμα, ούτε χρώματα. Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή κύμα. Οποιοσδήποτε πάει να κάνει κάποιο κόμμα ή κύμα θα είναι καταστροφικό για εμάς. Δεν αμφισβητώ αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος αλλά μεταξύ μας με τη Μαρία, δεν μας έχει πει κάτι», σημείωσε ο κ. Ρούτσι.

«Δεν νομίζω να υποστήριζα ένα κίνημα που θα προέδρευε η Μαρία Καρυστιανού, θα ήταν πολύ καταστροφικό γιατί ο κόσμος μας γνωρίζει για αυτό που είμαστε. Αν γίνει κάτι τέτοιο νομίζω ότι ο κόσμος θα αναρωτηθεί για τον αγώνα που κάναμε 2,5 χρόνια. Δεν θα την υποστήριζα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα έβλεπε ένα κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού μετά το πέρας τη δίκης, ο κ. Ρούτσι απάντησε: «Εκεί, θα το έβλεπα κάπως γιατί θα ήταν εντελώς καθαρός ο αγώνας μέχρι τότε».