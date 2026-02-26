ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη από τη δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Η βλάβη που προκλήθηκε από ενέργεια άγνωστων στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου, μεταξύ των σταθμών Πλατέως και Αιγινίου, αποκαταστάθηκε πλήρως, όπως ανακοίνωσαν οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), τονίζοντας πως συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού

Η βλάβη είχε εντοπιστεί στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, η οποία προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης από ενέργειες αγνώστων.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Αμέσως μετά τον εντοπισμό της δυσλειτουργίας, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο τεχνικών για αυτοψία, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η βλάβη προκλήθηκε από ενέργεια δολιοφθοράς σε καλωδιακές εγκαταστάσεις του δικτύου.

Εξειδικευμένα συνεργεία του ΟΣΕ εργάστηκαν εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών και των προβλεπόμενων ελέγχων ασφαλείας, τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης έχουν ήδη τεθεί σε κανονική λειτουργία».

Ο ΟΣΕ συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας

Προκαταρκτική έρευνα, για το περιστατικό παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Με εντολή προς την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας και στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Όπως έγινε γνωστό, η βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης καταγράφηκε χθες το απόγευμα, όταν διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης.

Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, κάτι που έγινε άμεσα αντιληπτό από τα κέντρα ελέγχου.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: Eurokinissi

Πηγή: Eurokinissi

Πηγή: Eurokinissi

K. Κυρανάκης: Δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη - «Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη»

«Πρόκειται για καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο ημέρες πριν από την επέτειο για τα Τέμπη», κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Ειδικότερα, παρουσιάζοντας τις σχετικές φωτογραφίες στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι πρόκειται για καλώδια τηλεδιοίκησης που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

Μάλιστα, όπως εξήγησε ο κ. Κυρανάκης «η τηλεδιοίκηση για να προστατευτεί είχε κάλυμμα από τσιμέντο για να μην τις κόβουν ομάδες Ρομά. Πρόκειται για καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο ημέρες πριν την επέτειο για τα Τέμπη».

«Πήγαν έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια και με ειδικά καλώδια τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος, τα έκοψαν και έφυγαν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, το αποτέλεσμα την εν λόγω ενέργειας ήταν να πέσει όλη η τηλεδιοίκηση το απόγευμα της Πέμπτης.

«Δύο ημέρες πριν τα Τέμπη κάποιοι ήθελαν να βάλουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», τόνισε ο κ. Κυρανάκης, σύμφωνα με τον οποίο το πρόβλημα διορθώνεται και θα είναι πάλι live σε λίγες ώρες.

«Από χθες έχουμε επίσης το νέο σύστημα που λειτουργεί ως δικλείδα Ακόμα και αν πέσει κάπου η τηλεδιοίκηση μέσω του railway.gov.gr το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ βλέπει με ακρίβεια εκατοστού που είναι τα τρένα. Δεν είναι GPS. Eίναι σύστημα εξειδικευμένο δίνει ακρίβεια λιγότερο από 5 εκατοστά, όταν γίνεται παραβίαση κανόνα βαράει αυτομάτως συναγερμός στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ» πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης

«Στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ κάποιοι έχουν αποκλειστική δουλειά να μην συγκρουστούν ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μέχρι τέλος Μαρτίου στο railway.gov.gr θα είναι όλες οι αμαξοστoιχίες - σήμερα είναι 15 - και μέχρι τέλος Απριλίου όλα τα τρένα παντού και τα προαστιακά»

Σύμφωνα με τον ίδιο «είμαστε πολύ πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών και ακόμα πιο ασφαλείς από το 2019 όταν είχαμε 1% τηλεδιοίκηση. Τώρα είμαστε στο 80 και το καλοκαίρι θα είμαστε στο 100% και θα επεκταθούμε παντού και στη βόρεια Πελοπόννησο».

Επίσης, ο κ. Κυρανάκης προχώρησε και σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, όπου δημοσίευσε τις φωτογραφίες που δείχνουν τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι «δεν ήταν ενέργεια με πιθανό οικονομικό όφελος, αλλά καθαρά με σκοπό να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

«Δεν θα το καταφέρουν διότι πλέον λειτουργούν πρόσθετες δικλείδες ασφάλειας στα τρένα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν γι’ αυτήν την εγκληματική απόπειρα», κατέληξε.