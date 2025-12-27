ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί ενός ακόμη αγροτοσυνδικαλιστή

Στη δέσμευση των λογαριασμών του Γιώργου Μπότα, μέλους του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, προχώρησαν οι Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για παράνομες εισπράξεις αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Από χθες το απόγευμα προσπαθώ να βάλω τη σκέψη μου σε μία σειρά και πραγματικά είναι αδύνατο. Αυτό που συνέβη ξεπερνάει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Από τη μία είχαμε δει τον ΕΛΓΑ να μπαίνει μέσα και να αλωνίζει στους λογαριασμούς μας, τώρα μπαίνει η ΑΑΔΕ και τους σκουπίζει εντελώς» τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπότας.

Ο ίδιος, κάνει λόγο για αναίτια πράξη για την οποία δεν ενημερώθηκε ποτέ: «Οι πληρωμές των επιδοτήσεων, όπως ξέρουμε είχαν γίνει καθυστερημένα, γι΄ αυτό άλλωστε είμαστε στον δρόμο και φωνάζουμε. Γιατί ελέγχθηκαν εις διπλούν, λόγω και της επέμβασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για να πάρουν οι πραγματικοί δικαιούχοι τα χρήματα. Άνθρωποι που παράγουν και δηλώνουν αληθινά χωράφια και όχι φαντάσματα. Ένας από αυτούς που ελέγχθηκα και πληρώθηκα ήμουν και εγώ. Οι πληρωμές που περίμενα έστω και καθυστερημένα, έγιναν. Μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου πληρώθηκα σωστά. Και ερχόμαστε δεύτερη ημέρα μετά τα Χριστούγεννα και ανακαλύπτω εντελώς τυχαία, χωρίς προειδοποίηση ότι οι λογαριασμοί μου έχουν δεσμευτεί».

Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε κάθε έλεγχο των Αρχών και να τιμωρηθεί εάν έχει προκύψει κάποιο λάθος στη δήλωσή του: «Έχω δεμένα χέρια, δεν έχω ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κινηθώ. Δεν ξέρω τον λόγο. Εάν κάπου έχω σφάλει και έχει πρόβλημα η δήλωσή μου να γίνει έλεγχος, να τιμωρηθώ να γίνει ό,τι είναι να γίνει και να προχωρήσει η δουλειά. Αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο. Δεν έχω να κρύψω τίποτα, ελάτε να με ελέγξετε».