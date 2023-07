Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Ολονύχτια μάχη δίνουν με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα τέσσερα μεγάλα πύρινα μέτωπα που μαίνονται στην επικράτεια.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε το Πυροσβεστικό Σώμα στο Liberal.gr, οι τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι αυτές στον Κουβαρά Αττικής, στο Λουτράκι, στα Δερβενοχώρια και στο Καπαρέλλι.

Οι ρίψεις νερού των εναέριων δυνάμεων θα ξεκινήσουν με το πρώτο φως της ημέρας.

Όπως διευκρινίστηκε, το μέτωπο στον Κουβαρά Κερατέας κινείται προς Σαρωνίδα, Λαγονήσι, Πανόραμα και Ανάβυσσο. Σημαντικές αναζωπυρώσεις σημειώνονται μάλιστα στην Σαρωνίδα, όπου πολλά σπίτια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Καθ' όλη την διάρκεια της μέρας εκκενώθηκαν έξι οικισμοί (Πέτα, Μελισσουργός, Τραμπούρια, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσος). Παράλληλα, στο μέτωπο του Λουτρακίου υπάρχουν εκκενώσεις κατοικιών, καθώς και της κατασκήνωσης sport camp. Όπως ανέφερε το Πυροσβεστικό Σώμα στο Liberal.gr, δεν υπάρχουν νέοι οικισμοί που απειλούνται άμεσα.

Την ίδια στιγμή δύο πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο Καπαρέλλι και τα Δερβενοχώρια Βοιωτίας. Μεγαλύτερης έντασης φαίνεται να είναι το μέτωπο στα Δερβενοχώρια όπου ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ τα τελευταία στοιχεία παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα στο Καπαρέλλι.

Άνοιξε η Εθνική Οδός στην Αθηνών - Κορίνθου και στα δύο ρεύματα. Την αποφυγή της εθνικής οδού Αθηνών - Πατρών προτείνει η Πυροσβεστική.

«Πρώτο μέλημα η ανθρώπινη ζωή», διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

22:46 Καλύτερη η εικόνα σε Λουτράκι και Ανατολική Αττική

Καλύτερη είναι η εικόνα που παρουσιάζεται σε Λουτράκι και Ανατολική Αττική.

Βασική έννοια υπάρχει για το νότιο κομμάτι, της Καλλιθέας Λουτρακίου.

Να σημειωθεί πως υπάρχει παντού ο κίνδυνος των αναζοπυρώσεων λόγω των ισχυρών κατά τόπους ανέμων.

22:43 Η εικόνας της φωτιάς από ψηλά

Χρήστης στο Twitter δημοσίευσε φωτογραφία από το πώς φαίνονται οι φωτιές στην Αττική το βράδυ, από ψηλά, την ώρα που προσγειωνόταν το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο.

Wildfires raging on the outskirts of #Athens, #Greece as we were landing. Never seen anything like it… #φωτια #Πυρκαγια #ClimateCatastrophe pic.twitter.com/np84G59mYz