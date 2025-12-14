Οι αγρότες στέλνουν σήμερα τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση: Προειδοποιούν με κλιμάκωση - Τι ζητούν

Δεν υποχωρούν από τα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες και προειδοποιούν με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά τη χθεσινή πανελλαδικής διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας.

Οι αγρότες αποφάσισαν να μην αποδεχθούν το κάλεσμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση τη Δευτέρα το απόγευμα, αλλά να αποστείλουν συγκροτημένα τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στους αρμόδιους υπουργούς.

Συγκεκριμένα, τη λίστα των αιτημάτων τους αναμένεται να ανακοινώσουν και επίσημα σήμερα οι αγρότες,

Τι ζητούν οι αγρότες

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, στη λίστα με τα αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνονται:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Tα αιτήματα των κτηνοτρόφων

Λίστα με αιτήματα απέστειλαν και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν επιπλέον ζητήματα λόγω της ευλογιάς.

Στα αιτήματα των κτηνοτρόφων περιλαμβάνονται:

μέτρα για την ευλογιά,

πρόγραμμα για τον εμβολιασμό,

πλήρη αποζημίωση ζωικού κεφαλαίου,

αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και

ανασύσταση της κτηνοτροφίας σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Θα υπάρχουν επίσης αιτήματα που αφορούν τους υπόλοιπους τομείς του πρωτογενούς τομέα, όπως οι αλιείς.

Οι αγρότες διεμήνυσαν ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους εντός της εβδομάδας.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα κάνουν τοπικές δράσεις στα μπλόκα και την Παρασκευή θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παραδρόμων, συμβολικά για κάποιες ώρες.

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα.

Στη Θεσπρωτία προχωρούν σε καθημερινό δίωρο κλείσιμο του λιμανιού τις βραδινές ώρες, ενώ τη Δευτέρα το πρωί (13/12) θα πραγματοποιηθεί συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στα τοπικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Αντιπεριφέρεια Θεσπρωτίας. Την Τρίτη το απόγευμα ακολουθεί πορεία συμπαράστασης μέχρι το λιμάνι, από το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης.

Την ίδια ημέρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Ιωαννίνων αναμένεται να βρεθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μεταφέροντας την κινητοποίηση από το μπλόκο στο Καλπάκι.

Σε διάλογο καλεί ξανά η κυβέρνηση

Παράλληλα, εκ νέου έκκληση για διάλογο απηύθυνε στους αγρότες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά την απόφαση των αγροτών να αρνηθούν την πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνάντηση τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Από την πρώτη στιγμή εμείς είχαμε πει ναι στον διάλογο και όχι στους κλειστούς δρόμους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μετά από μια υπερδεκαετή κρίση, μετά από τόσα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από την κρίση, είναι ένας τομέας που χρειάζεται στήριξη.» επανέλαβε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».

«Όταν προβάλλεις αιτήματα, χωρίς να θες να τα συζητήσεις, μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός. Επαναλαμβάνω την έκκληση στους αγρότες για διάλογο. Ναι στο διάλογο, χωρίς τη ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν χημειοθεραπεία, που θέλουν να πάνε στο παιδί τους, στο σπίτι τους, στο χωριό τους για τις γιορτές. Όχι στη δημιουργία εμποδίων και προβλημάτων στην αγορά», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.