Αγροτικό συλλαλητήριο: Από απολύμανση θα περνούν τα τρακτέρ ενόψει της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα

Επί ποδός βρίσκεται η αστυνομία και ειδικότερα η Τροχαία, εν όψει της προγραμματισμένης πανελλαδικής συγκέντρωσης των αγροτών στο Σύνταγμα, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά και με τα λιγότερα προβλήματα για την πόλη οι κινητοποιήσεις, ενώ έχει προβλεφθεί ακόμα και η εγκατάσταση σταθμών απολύμανσης των τρακτέρ στις εισόδους της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.

Όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών. Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.

Σημειώνεται ότι η πρώτη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί από το ΠΑΜΕ στις 13.00 στο Σύνταγμα. Η κεντρική συγκέντρωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων είναι προγραμματισμένη για τις 16.00, μπροστά στη Βουλή, όπου θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ, ενώ θα συμμετάσχουν σε στήριξη των αγροτών η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τη ΓΑΔΑ, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα αναμένεται προσυγκέντρωση διαφόρων συλλογικοτήτων στις 13.00 στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ.

Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Σημειώνεται ότι λόγω της καθόδου των αγροτών, η Τροχαία προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Τα μεγαλύτερα ζητήματα με την κίνηση αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν την κυκλοφορία και στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Στο δρόμο οι αγρότες από όλη την Ελλάδα με προορισμό την Αθήνα

Στη Θεσσαλία, οι αγρότες έχουν δώσει ραντεβού στον Πλατύκαμπο, την Αγιά, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα προκειμένου να συγκεντρωθούν για να κατευθυνθούν προς την Αθήνα, με λεωφορεία, Ι.Χ. και τρακτέρ τα οποία έχουν φορτωθεί σε φορτηγά.

Στον δρόμο προς την Αθήνα βρίσκονται ήδη αγρότες από τη Χαλάστρα, τα Κύμινα και τα Μάλγρα, καθώς νωρίτερα το πρωί ξεκίνησαν ένα λεωφορείο και ένα βαν ενώ αναμένεται να αναχωρήσουν και άλλοι αγρότες με τα δικά τους αυτοκίνητα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, βασικό ζητούμενο στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας είναι το ρύζι ενώ το δεύτερο έχει να κάνει με τις πληρωμές των αγροτών. Αυτό που τονίζουν οι αγρότες της περιοχής είναι ότι ένα ποσοστό 30% με 40% δεν έχει πληρωθεί ακόμη λόγω προβλημάτων που υπάρχουν με το ΑΤΑΚ.

Παράλληλα, αναχώρησαν νωρίς το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Γρεβενά, με προορισμό την Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία, ενώ αρκετοί ακολουθούν με ιδιωτικά οχήματα. Όπως αναφέρουν, η συμμετοχή τους στην κινητοποίηση αποτελεί μέρος των πανελλαδικών δράσεων του αγροτικού κόσμου, με βασικά αιτήματα τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη στήριξη του εισοδήματός τους και την επίλυση εκκρεμοτήτων που αφορούν ενισχύσεις και αποζημιώσεις.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Γρεβενών κάνουν λόγο για μια συντονισμένη πανελλαδική δράση, τονίζοντας ότι η παρουσία τους στην πρωτεύουσα αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα.

Το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες, με στόχο να φτάσουν στην πρωτεύουσα εγκαίρως για τη μεγάλη κινητοποίηση, ενώ από στις 3 τα ξημερώματα ξεκίνησαν τα τρακτέρ με φορτηγά ειδικών μεταφορών με το ραντεβού να δίνεται στην Καρδίτσα από όπου και αναχωρήσουν μαζικά.

Πηγές: ΑΠΕ και ΕΡΤ