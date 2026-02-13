Αγρότες: Κατεβαίνουν σήμερα με τρακτέρ στο Σύνταγμα - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και τι ισχύει για τα ΜΜΕ

Πανελλαδική συγκέντρωση θα πραγματοποιήσουν σήμερα Παρασκευή, στο κέντρο της Αθήνας οι αγρότες μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων. Το απόγευμα αγρότες από όλη τη χώρα θα διαδηλώσουν στο Σύνταγμα, ενώ δεκάδες τρακτέρ θα σταθμεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, την ίδια ώρα, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, που θα διαδηλώσουν στη 1 το μεσημέρι ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, θα περιμένουν στο Σύνταγμα τους αγρότες, για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.

Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην Αθήνα από τις 15:00, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα, όπου στις 16:00 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση. Στόχος τους να διανυκτερεύουν στο Σύνταγμα καο να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σημειώνεται ότι, περίπου 130 αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά θα συμμετάσχουν στο διήμερο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Όπως δήλωσαν χθες, κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους στο πλοίο για Πειραιά είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να εκπληρωθούν τα αιτήματά τους, συντασσόμενοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Στην αντιπροσωπεία από τα Χανιά συμμετέχουν παράγωγοι από 11 αγροτικούς συλλόγους του νομού καθώς και ο σύλλογος μελισσοκόμων νομού Χανίων. Οι αγρότες των Χανίων έφτασαν στον Πειραιά λίγο μετά τις 6 το πρωί.

Πού θα ισχύσουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις

Ταυτόχρονα, λόγω της καθόδου των αγροτών στην Αθήνα η Τροχαία θα προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ. Προβλήματα θα σημειωθούν επίσης στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Λεωφόρος Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Περίπου 40 τρακτέρ αναμένεται μέχρι τις 12:00 να έχουν φτάσει στις Αφίδνες Αττικής με προπομπό, όχημα της Τροχαίας, και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς το κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, αγρότες θα φτάσουν στην Αθήνα και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Το Μετρό αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, εκτός εάν υπάρξει νεότερη εντολή για τροποποίηση δρομολογίων ή κλείσιμο σταθμών, ενώ καθυστερήσεις αναμένονται σε λεωφορεία και τρόλεϊ.