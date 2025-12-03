Οι αγρότες έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα - Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί, πού υπάρχουν μπλόκα

Για 4η μέρα παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Σε Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο και Έβρο, οι αποκλεισμοί δρόμων, κόμβων και τελωνείων έχουν προκαλέσει σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβολές, ενώ ο κλάδος εμφανίζεται αποφασισμένος να επιμείνει έως ότου δοθούν λύσεις στα αιτήματά του.

Έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα τα τρακτέρ των αγροτών, αφού νωρίτερα το μεσημέρι κατάφεραν να προσπεράσουν τον φραγμό που είχε στήσει η αστυνομία στο ύψος του κόμβου Λευκώνα.

Παρά το γεγονός ότι η Αστυνομία είχε τοποθετήσει τρεις κλούβες κάθετα στο οδόστρωμα, οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν με τα τρακτέρ τους από τα χωράφια και να βρεθούν στον δρόμο πίσω από τον αστυνομικό φραγμό.

Νωρίτερα, η πορεία των αγροτών από τις Σέρρες προς τον Προμαχώνα σταμάτησε στο δεύτερο μπλόκο της αστυνομίας το οποίο βρίσκεται στο 4ο χιλιόμετρο της διαδρομής Σιδηροκάστρου–Προμαχώνα, περίπου 20 χιλιόμετρα πριν το τελωνείο, σε σημείο όπου ο κάθετος άξονας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Σερρών–Προμαχώνα ήταν κλειστός.

Την ίδια ώρα, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κορινθίας σε ανακοίνωση της για την παρουσία αγορών στον Κόμβο Κιάτου, δήλωσε ότι «με ομόφωνη απόφαση δημιουργείται μόνιμο μπλόκο στον Κόμβο Κιάτου, το οποίο θα λειτουργεί ως σταθερό σημείο αναφοράς για την Κορινθία. Οργανωμένο, θεσμικό, ανοιχτό σε κάθε παραγωγό που επιθυμεί να συμμετάσχει».

Νίκαια

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, την ίδια στιγμή ωστόσο στο μπλόκο της Νίκαιας βρίσκονται 1.300 τρακτέρ παρατεταγμένα ενώ καταφθάνουν και άλλα από χωριά των Τρικάλων.

Αύριο προγραμματίζουν διαμαρτυρία συμπαράστασης στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων όπου αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφωρο οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν την Κυριακή στα επεισόδια.

Σημειώνεται ότι για το διάστημα που θα παραμένει κλειστός ο κόμβος της Νίκαιας γίνεται παράκαμψη των οχημάτων μέσω του Πλατυκάμπου. Τα οχήματα που έρχονται από την Αθήνα εκτρέπονται από τον κόμβο του Κιλελέρ.

Μικροεπεισόδια στο Κιάτο

Νωρίτερα, μικροεπεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης και στον κόμβο του Κιάτου.

Άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 13:45 άνοιξε το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο και έκλεισαν περίπου στις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής.

Ο αποκλεισμός αφορούσε τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του τελωνείου, ενώ επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Έληξε ο συμβολικός αποκλεισμός στη Χαλκηδόνα

Έληξε και ο συμβολικός αποκλεισμός μιας ώρας που είχαν ξεκινήσει από τις 12.45 το μεσημέρι αγρότες του δήμου Χαλκηδόνας, που έχουν στήσει μπλόκο, από την 1η Δεκεμβρίου, στην είσοδο της περιοχής επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

Μπλόκο στον κόμβο του Πύργου

Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλείας, αποκλείοντας τον κόμβο Πύργου, του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου.

Νωρίτερα, οι αγρότες πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στα Λεχαινά, στην Μαραθιά και στον Πύργο και κατόπιν κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο του Πύργου, όπου έστησαν μπλόκο. Μάλιστα, μόλις έφθασαν στον κόμβο έριξαν γάλα στο οδόστρωμα και έκαψαν σανό.

Στο μεταξύ, λόγω του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου εκτρέπεται στον κόμβο της Αμαλιάδας.

Αποκλεισμός στην Εγνατία Οδό στην Ημαθία

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί της Τετάρτης έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και προχώρησαν στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια. Μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Είναι άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε τον δρόμο».

Επισημαίνεται ότι, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ υπενθυμίζεται πως από την 1η Δεκεμβρίου παρατάσσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στην είσοδο της Αλεξάνδρειας.

Η εικόνα στα Μάλγαρα

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αποκλεισμένο παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα και σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα του αγροτικού μπλόκου «δεν πρόκειται να ανοίξει μέχρι τη λήξη των κινητοποιήσεων».

Η κατάσταση στα διόδια παρακολουθείται συνεχώς από την Τροχαία, καθώς η κυκλοφορία προς Αθήνα παραμένει αποκλεισμένη, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών.

Στις 5 το απόγευμα οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματίσει συνέλευση στην Επανομή προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα κλείσουν και τον κόμβο στα Πράσινα Φανάρια.

Στήριξη στις κινητοποιήσεις αναμένεται και από ψαράδες, οι οποίοι αύριο αναμένεται να βρεθούν στο μπλόκο όπου θα μοιράσουν ψάρια σε διερχόμενους οδηγούς ως ένδειξη συμπαράστασης.

Διακοπή κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο Τελωνείο των Κήπων

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα και επ' αόριστον η διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο Τελωνείο των Κήπων.

Όπως έχει ανακοινώσει ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν από χθες το απόγευμα σε διακοπή της εισόδου στη χώρα από την Τουρκία, αλλά και της εξόδου προς τη γείτονα των φορτηγών διεθνών μεταφορών.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των άλλων οχημάτων.

4.000 τρακτέρ στους δρόμους της Θεσσαλίας - Εντάσεις στην Καρδίτσα

Στο μπλόκο του Ε65 παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας, το οποίο ενισχύεται με τρακτέρ τόσο από άλλα χωριά του νομού Καρδίτσας, όσο και από γειτονικούς νομούς.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, στο δημοτικό σχολείο Ματαράγκας αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Παρασκευή, συλλαλητήριο - διαμαρτυρία των αγροτών έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας, όπου δικάζονται αγρότες για περσινές κινητοποιήσεις, ενώ συμπαράσταση θα υπάρξει και αύριο στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας.

Στο συγκεκριμένο μπλόκο βρίσκονται 2.000 τρακτέρ σχηματίζοντας ουρά άνω των 2 χλμ. Σήμερα μετά τις 12 το μεσημέρι στήθηκε νέο μπλόκο έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 4.000 τρακτέρ στον δρόμο, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο με νέα μπλόκα στους δρόμους.

Ειδικότερα, στις 12:00 αγρότες από την Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό Πρέβεζας-Άρτας στον Λούρο, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αγρότες της Άρτας αναμένεται να βγουν στον κόμβο Κομποτίου πριν την Ιόνια Οδό στις 20:30, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί των Ιωαννίνων θα κλείσουν και πάλι τον κόμβο στο Καλπάκι στις 19:00.

Πρόεδρος ΕΛΓΑ: Πριν τις γιορτές η προκαταβολή αποζημιώσεων για το 2025, ύψους 120 εκατ. ευρώ

Πριν από τις γιορτές θα καταβληθεί η προκαταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για τις ζημιές του 2025, ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ όπως τόνισε ο πρόεδρος τους ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος μιλώντας στην ΕΡΤ, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι κρατήθηκαν χρήματα από την προκαταβολή οφείλεται στο ότι το 65% των αγροτών, με την υποβολή της αίτησης για επιδότηση, εκχώρησαν οι ίδιοι το δικαίωμα να γίνεται αυτόματα.

Κ. Χατζηδάκης: Ανοιχτή για διάλογο η πόρτα της κυβέρνησης - 1,2 δισ. θα δοθούν τον Δεκέμβριο

«Ακραίες μορφές κινητοποιήσεων δεν λειτουργούν εξ αντικειμένου υπέρ των αγροτών, διότι έρχονται απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες και λειτουργούν εναντίον της τοπικής κοινωνίας. Οι ίδιοι οι αγρότες θα το εκτιμήσουν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να επικροτήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή, δεν θεωρούμε ότι είμαστε απέναντι στον αγροτικό κόσμο, θέλουμε να τους ακούσουμε και να δούμε, στο μέτρο του δυνατού εξαντλώντας τα περιθώρια, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Πρόσθεσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, έχουν συναντηθεί κατ' επανάληψη με εκπροσώπους των αγροτών, ενώ θα υπάρξει νέα συνάντηση την Παρασκευή με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη.

«Η κυβέρνηση αυτή είναι που θέσπισε χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για τα λιπάσματα και τα αγροτικά μηχανήματα, θέσπισε την ειδική ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Όλα αυτά είναι αποφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επειδή αναγνωρίζουμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα προβλήματα σε επιμέρους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Και γι' αυτό το λόγο, το ποσό που θα καταβληθεί στον αγροτικό τομέα φέτος θα φθάσει στα 3,7 δισ. ευρώ, από 3,1 δισ. πέρυσι», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

«Επομένως η κυβέρνηση ακούει τα προβλήματα και δίνει πολύ συγκεκριμένες και πρακτικές λύσεις. Δεν ισχυριζόμαστε ότι οι άνθρωποι ξαφνικά εφηύραν προβλήματα που δεν υπήρχαν», συμπλήρωσε.

Επανέλαβε ότι τον Δεκέμβριο θα καταβληθούν συνολικά 1,2 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων -σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ- τη στήριξη για το Μέτρο 23 (ενισχύσεις για παραγωγούς, που υπέστησαν ζημιές λόγω φυσικών καταστροφών), οι οποίες για πρώτη φορά καταβάλλονται στην Ελλάδα, την εξισωτική αποζημίωση για ορεινές και προβληματικές περιοχές, τη συμπληρωματική πληρωμή για κτηνοτρόφους σε 5 νομούς, που αδικήθηκαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομής, προγράμματα βιολογικής γεωργίας, αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, καθώς και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.