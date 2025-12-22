Ενόψει Χριστουγέννων

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα είναι οι αγρότες της χώρας, τονίζοντας όμως παράλληλα ότι από την Τρίτη θα μετακινήσουν τα τρακτέρ στις άκρες των δρόμων ώστε να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους οι εκδρομείς των Χριστουγέννων. Την ίδια ώρα, η αστυνομία θεωρεί ότι εγκυμονούν κίνδυνοι ασφαλείας για τους οδηγούς.

Το μπλόκο στη Νίκαια

Αυτό προβλέπεται να κάνουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας από το πρωί της Τρίτης, ώστε τουλάχιστον τα Ι. Χ. αυτοκίνητα να περνούν μέσα από τα μπλόκα.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο δρόμος θα μείνει ανοιχτός, καθώς ενδέχεται η αστυνομία να προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας υπό τον φόβο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Το ίδιο έγινε και σήμερα στις σήραγγες των Τεμπών, όπου οι αγρότες απέκλεισαν για περίπου τέσσερις ώρες την Εθνική Οδό. Στο σημείο η ΕΛ.ΑΣ. έθεσε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με πηγές της αστυνομίας να επισημαίνουν ότι η διακοπή κυκλοφορίας έγινε και για την προστασία των διαμαρτυρομένων που βρίσκονταν στο οδόστρωμα δρόμου ταχείας κυκλοφορίας.

Ολοκληρώνοντας τον συμβολικό αποκλεισμό, οι αγρότες της Νίκαιας αποχώρησαν από τη σήραγγα και μετέβησαν στο μνημείο των Τεμπών, όπου απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας.

Τρακτέρ στα Μάλγαρα

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας δηλώνουν ότι το πρωί της Τρίτης θα μετακινήσουν τα τρακτέρ τους ώστε να γίνει μια αναδιάταξη προκειμένου να δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Τροχαία έχει τονίσει ότι θα πρέπει να φύγουν από την Εθνική Οδό, και από τη Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης και από το παράπηγμα στο οποίο διανυκτερεύουν εδώ και 22 ημέρες, προκειμένου να γίνει ασφαλής η διέλευση των οχημάτων.

Οι αγρότες απαντούν ότι δεν θα μετακινήσουν το πρόχειρο παράπηγμα που έχουν στήσει, καθώς αναμένεται να κάνουν εκεί χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με τις οικογένειές τους.

Τρίωρος αποκλεισμός στη γέφυρα της Χαλκίδας

Στον προγραμματισμένο αποκλεισμό της γέφυρας της Χαλκίδας από τις έξι το απόγευμα και για τρεις ώρες, προχώρησαν οι αγρότες της Εύβοιας, ενώ παράλληλα, είναι αποκλεισμένη και η παράπλευρη οδός στο σημείο. Λόγω εορτών, από την Τρίτη έως και την Παρασκευή δεν αναμένεται να προχωρήσουν σε κάποιον αποκλεισμό.

Το μπλόκο της Θήβας

Οπως όλα δείχνουν, κλειστή θα μείνει καθόλη τη διάρκεια των εορτών η Εθνική Οδός στο ύψος της Θήβας, με το μπλόκο της περιοχής να παραμένει ενεργό. Σκέψη για παρόμοια κινητοποίηση υπάρχει και στο μπλόκο του Κάστρου, κάτι που θα οριστικοποιηθεί τη Δευτέρα, ενώ μένει να διευκρινιστεί αν θα ανοίξει ο δρόμος στο ρεύμα της Εθνικής Οδού από Λιβαδειά προς Θεσσαλονίκη.

Το τελωνείο των Κήπων

Για την Τρίτη οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Εβρου οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11.00 έξω από τα πολιτικά γραφεία των κυβερνητικών βουλευτών του Νομού στην Ορεστιάδα όπου και θα επιδώσουν το πλαίσιο των αιτημάτων τους.

Τα μέλη του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης αποφάσισαν το άνοιγμα του Τελωνείου των Κήπων και για τα φορτηγά αυτοκίνητα από το βράδυ της Δευτέρας έως και το βράδυ της Παρασκευής, ενώ από το πρωί της Τρίτης κανονικά θα διεξάγεται η κυκλοφορία των φορτηγών διεθνών μεταφορών και στον κόμβο του Ορμενίου.

Η Εγνατία Οδός

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη έως και την Παρασκευή.

Σε άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά προχώρησαν και οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα. Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους κράτησαν κλειστή την Εγνατία οδό και την Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων από τις 10.30 το πρωί.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού, η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων πραγματοποιούνταν κανονικά, χωρίς προβλήματα. Σύμφωνα με την απόφασή τους, από την Τρίτη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φορτηγών, θα διεξάγεται κανονικά.

ΕΛ.ΑΣ.: Επιβεβλημένη τη ρύθμιση και την εκτροπή κυκλοφορίας

Την ίδια στιγμή, πηγές της ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζουν «επιβεβλημένη τη ρύθμιση και την εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων» σχετικά με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της χώρας λόγω των μπλόκων των αγροτών.

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος» σημειώνουν πηγές της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Παράλληλα όπως τονίζεται από τις πηγές της ΕΛΑΣ, η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Τέλος, από τις ίδιες πηγές σημειώνεται ότι η «Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας».