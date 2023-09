Την καταστροφική επίδραση και μανία της κακοκαιρίας Daniel στην ανατολική ακτή της Θεσσαλίας αποτύπωσε στις 10 Σεπτεμβρίου ο δορυφόρος Sentinel2, όπως δημοσιεύτηκε από το Copernicus.

Στη δορυφορική εικόνα καταγράφονται τα νερά από τις πλημμύρες να εισέρχονται στη θάλασσα για περίπου 10 χιλιόμετρα.

The #Copernicus #Sentinel2 captured on Sep. 10th this image showing the devastating effect of the storm #Daniel in the eastern coast. The plume enters the sea for about 10 km. #Greece #Larissa #ClimateEmergency #StormDaniel pic.twitter.com/mvsiu3Z4TA