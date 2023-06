Ναυάγιο στην Πύλο: Πάνω από 300 οι Πακιστανοί που πνίγηκαν, λέει Πακιστανός αξιωματούχος

Πάνω από 300 είναι οι Πακιστανοί υπήκοοι που πνίγηκαν στο ναυάγιο, στα ανοικτά της Πύλου, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται δηλώσεις του προέδρου της Γερουσίας του Πακιστάν, Μοχάμεντ Σαντίκ Σαντζράνι, ο οποίος γνωστοποίησε τους αριθμούς σε δήλωσή του την Κυριακή, στέλνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί σας και προσευχόμαστε οι ψυχές των εκλιπόντων να βρουν αιώνια ειρήνη», δήλωσε ο Σαντζράνι. «Αυτό το καταστροφικό περιστατικό υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί και να καταδικαστεί η αποτρόπαια πράξη της παράνομης εμπορίας ανθρώπων».

Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τον αριθμό των νεκρών του Πακιστάν, αναφέρει το CNN.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ κήρυξε τη Δευτέρα εθνική ημέρα πένθους για όσους έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο.

Σε ένα tweet την Κυριακή, διέταξε «έρευνα υψηλού επιπέδου» για το περιστατικό. «Διαβεβαιώνω το έθνος ότι όσοι βρεθούν αμελείς ως προς το καθήκον τους θα λογοδοτήσουν. Η ευθύνη θα καθοριστεί μετά την έρευνα και θα πέσουν κεφάλια», έγραψε ο Σαρίφ.

