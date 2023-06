Ναυάγιο στην Πύλο: Άκαρπες οι έρευνες για αγνοούμενους - Βίντεο του ΓΕΕΘΑ από την επιχείρηση

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τυχόν επιζήσαντες από το ναυάγιο ανοικτά της Πύλου αν και για δεύτερο 24ωρο δεν έχουν αποδώσει.

Αυτή την ώρα οι δυνάμεις που επιχειρούν είναι μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, έξι παραπλέοντα πλοία και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το ΓΕΕΘΑ μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα νέα πλάνα από το super puma από την περιοχή των ερευνών. Διακρίνονται το πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λ.Σ., παραπλέοντα καθώς και η φρεγάτα Κανάρης που έχει αναλάβει τον έλεγχο της όλης επιχείρησης στην περιοχή.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού «αυτή τη στιγμή οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο θάλαμος επιχειρήσεων θα κρίνει, αναλόγως των δεδομένων, εάν θα ολοκληρωθούν απόψε που συμπληρώνονται 72 ώρες, ή εάν θα συνεχιστούν»

Εντωμεταξύ, στη Μαλακάσα έφτασαν οι πρώτοι 71 διασωθέντες μετανάστες του ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου με δύο λεωφορεία που αποχώρησαν από το λιμάνι της Καλαμάτας το πρωί της Παρασκευής.

Ανάμεσά τους είναι και οκτώ ανήλικοι, που εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης, θα μεταφερθούν σε άλλες δομές.

Αυτή την περίοδο, στο ΚΥΤ Μαλακάσας δυναμικότητας 1.500 μεταναστών, φιλοξενούνται περίπου 95, ενώ η λειτουργία του ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Την ίδια ώρα, συγγενείς αγνοουμένων παραμένουν στο λιμάνι της Καλαμάτας, ελπίζοντας ότι θα μάθουν νέα για τους δικούς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal.gr από αύριο θα λειτουργεί μέχρι τις 7 το απόγευμα τηλεφωνικό κέντρο ως γραμμή υποστήριξης για τους συγγενείς των θυμάτων και των αγνοουμένων.

Κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας θα εγκατασταθούν στο υπουργείο Μετανάστευσης και στα κέντρα φιλοξενίας που θα επιλέγουν ενώ θα δημιουργηθεί και μονάδα λήψης DNA.

Οι σοροί θα κρατηθούν για αναγνώριση έως και 40 ημέρες.

Απόλυτη τήρηση της μυστικότητας στην έρευνα που είναι σε εξέλιξη για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοικτά της Πύλου ζητεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ο οποίος, απευθυνόμενος στις αρμόδιες εισαγγελικές και λιμενικές αρχές, υπενθυμίζει παλαιότερη εγκύκλιο που είχε αποστείλει το 2015, ως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών για τον τρόπο διεξαγωγής των ανακριτικών ενεργειών.

Με την εγκύκλιο ζητείται η πιστή εφαρμογή της μυστικότητας της έρευνας, από όλους εκείνους οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν, ανάμεσα τους εισαγγελικοί λειτουργοί αλλά και λιμενικοί που λαμβάνουν καταθέσεις αλλά και συλλέγουν στοιχεία.

«Η διαπίστωση των συνθηκών και των αιτίων της μοιραίας ανατροπής και βύθισης του αλιευτικού σκάφους, με συνέπεια την τραγική απώλεια πολυάριθμων συνανθρώπων μας, προϋποθέτει ενδελεχή έρευνα των πραγματικών γεγονότων και πολύπλοκες τεχνικές κρίσεις, ώστε να αναδειχθούν, με την επιβαλλόμενη ακρίβεια και πληρότητα, τα περιστατικά του ναυαγίου και τα δεδομένα έρευνας και διάσωσης που αντιμετώπισαν οι αρμόδιοι φορείς», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του υπηρεσιακού πρωθυπουργού, Ιωάννη Σαρμά.

«Η κυβέρνηση ακούει, καταγράφει και αξιολογεί με προσοχή όλες τις σχετικές πληροφορίες, γνώμες και απόψεις, η θέση της όμως είναι ότι επαφίεται στα αρμόδια εντός κράτους δικαίου όργανα και ιδίως στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη να εκφέρουν θεσμικά οριστική κρίση. Εξυπακούεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα συνεχίσει να ενημερώνει, παρέχοντας πληροφορίες και διασαφηνίσεις για το ναυάγιο», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός είχε συγκαλέσει σύσκεψη για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ναυαγών από τις κρατικές αρχές.

Εξετάστηκαν αναλυτικά όλα τα ζητήματα που αφορούν στον σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων των ναυαγών που επέζησαν καθώς και τα ειδικότερα δικαιώματα των ναυαγών που είναι ύποπτοι για τη διακίνηση. Εξετάστηκαν επίσης κατά τον ίδιο τρόπο όλα τα ζητήματα που άπτονται του σεβασμού των νεκρών του ναυαγίου.

Συγκλονιστική στιγμή το πρωί της Παρασκευής, με Σύρο που βρήκε τον μικρότερο αδελφό του. Έσπευσε να τον αγκαλιάσει πίσω από τα κάγκελα.

O Φάρντι στάθηκε στα κιγκλιδώματα που είχαν στηθεί και προσπαθούσε να αγκαλιάσει τον αδερφό του Μοχάμεντ που διασώθηκε από το πολύνεκρο ναυάγιο. Με δάκρυα στα μάτια τα δύο αδέρφια κρατούσαν ο ένας το πρόσωπο του άλλου και αγκαλιάζονταν.

Ο Φαρντι, Σύρος πρόσφυγας, ήρθε από την Ολλανδία για να ψάξει και τελικά να βρει τον 18χρονο αδερφό του Μοχάμεντ που επέβαινε στο αλιευτικό πλοίο που βυθίστηκε. Ο Μοχάμεντ είχε ξεκινήσει από τη Λιβύη και ο τελικός του προορισμός ήταν η Ιταλία. Δεν έφτασε ποτέ εκεί, αλλά σώθηκε.

Συνολικά 104 άνθρωποι έχουν διασωθεί στο πολύνεκρο ναυάγιο.

Εξηγήσεις για τα αίτια της τραγωδίας και διευκρινίσεις στα σενάρια για το τι προκάλεσε την κλίση και τελικά τη βύθιση του σκάφους με τους εκατοντάδες μετανάστες στην Πύλο έδωσε στην ΕΡΤ το πρωί της Παρασκευής ο Νίκος Αλεξίου, εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού επιμένοντας ότι «δεν έγινε προσπάθεια πρόσδεσης τους σκάφους».

Σχολιάζοντας την πληροφορία για το αν έχουν χρησιμοποιηθεί σχοινιά στο πλοίο εξήγησε ότι το λιμενικό δεν έκανε κάτι τέτοιο αλλά τα σχοινιά τα είχαν πετάξει ναύτες από το εμπορικό πλοίο που τους πέταξαν εφόδια.

Ο κ. Αλεξίου υποστήριξε ότι η βύθιση του σκάφους των διακινητών, παρουσία παραπλεόντων σκαφών του λιμενικού σώματος έγινε όταν οι μετανάστες από τις αφρικανικές χώρες, άγνωστο για ποιο λόγο, μετακινήθηκαν προς μια κατεύθυνση αλλάζοντας την ευστάθεια του πλοίου με τους 750 ανθρώπους.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε μάλιστα και την πληροφορία ότι ο καπετάνιος του σκάφους πνίγηκε στο πολύνεκρο ναυάγιο ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης και εξερεύνησης των αγνοουμένων, αν και οι ελπίδες έχουν σχεδόν εξανεμιστεί.

«Συνεχίζουμε κανονικά τις έρευνες. Δεν έχουμε μπει καν στην κουβέντα να σταματήσουμε» δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού.

«Δεν υπήρχε ένδεια μέσων. Υπηρεσιακά ήμασταν εκεί» απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού για το ότι στο σημείο δεν έσπευσε για βοήθεια τις κρίσιμες ώρες το ναυαγοσωστικό Aigaion Pelagos που βρισκόταν αγκυροβολημένο στο Γύθειο, υποστηρίζοντας ότι στο σημείο έφτασε πρώτο το σκάφος του λιμενικού που ήταν πιο γρήγορο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν ήταν σε κίνδυνο το πλοίο γι’ αυτό δεν επενέβη το Λιμενικό. «Εφόσον δεν είχε ζητήσει βοήθεια δεν μπορούσαμε να επέμβουμε. Δεν μπορείς να επέμβεις στα διεθνή ύδατα σε ένα σκάφος που δεν κάνει λαθρεμπόριο ή κάποιο άλλο ειδικό έγκλημα. Το σκάφος μετέφερε -παρανόμως- ανθρώπους. Δεν είχαμε μπει στη φάση κινδύνου για να μπορέσουμε να κάνουμε την επέμβαση», σημείωσε.

«Μέχρι να συμβεί το μοιραίο προσπαθούσαμε να τους εξηγήσουμε ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε και πρέπει να δεχθούν τη βοήθειά μας», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο κ. Αλεξίου αναφέροντας ότι οι άνδρες του λιμενικού προσπαθούσαν στις συνεχείς επικοινωνίες μαζί τους να τους εξηγήσουν ότι ήθελαν να συνδράμουν.

Όσον αφορά την προανακριτική διαδικασία τόνισε ότι είναι σε εξέλιξη και μπορούν να προκύψουν και νέα δεδομένα μετά τις πρώτες συλλήψεις.

«Το παράσημό μας είναι οι 104 άνθρωποι που διασώθηκαν και 255 που διασώθηκαν καθ’ όλο το έτος» απάντησε ο κ. Αλεξίου στις καταγγελίες ότι το Λιμενικό δεν έκανε όσα έπρεπε για να διασώσει τα γυναικόπαιδα που πνίγηκαν κλειδωμένοι στα αμπάρια του σαπιοκάραβου.

Η. Σιακαντάρης: Το Λιμενικό προσέγγισε το αλιευτικό πριν το ναυάγιο - «No help... Go Italy» η απάντηση

Την ίδια ώρα, βελτιώνεται η κατάσταση υγείας των τραυματιών του ναυαγίου που εισήχθησαν στο νοσοκομείο με λοιμώξεις αναπνευστικού και μεταβολικές διαταραχές όπως υπογλυκαιμία και αφυδάτωση από την πολύωρη παραμονή στη θάλασσα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ένα περιστατικό είναι πιο βαρύ και εισήχθη την Πέμπτη με οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Αρχικά στο νοσοκομείο Καλαμάτας οι νοσηλείες έφταναν τις 33, οι 27 παραμένουν στο νοσοκομείο, ενώ οι έξι έχουν πάρει εξιτήριο.

Σε ετοιμότητα παραμένουν και τα υπόλοιπα νοσοκομεία Πελοποννήσου.

Στην εισαγγελία Καλαμάτας, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, οδηγήθηκαν χθες Πέμπτη τα εννέα άτομα που φέρονται ως οι διακινητές των μεταναστών.

Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που αφορά την παράνομη είσοδο μεταναστών, πρόκληση ναυαγίου και έκθεση ζωής σε κίνδυνο.

Οι κατηγορούμενοι, αιγυπτιακής υπηκοότητας (ηλικίας 26, 21, 40, 36, 32, 26, 22, 29 και 20 ετών), αποτελούσαν πλήρωμα του πλοίου και είχαν διακριτούς ρόλους στη μεταφορά των υπολοίπων.

Οι συλληφθέντες ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Οχτώ από αυτούς κρατούνται στο αστυνομικό τμήματα Καλαμάτας, ενώ ο ένας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

Να αναδείξει την ευρωπαϊκή διάσταση του ναυαγίου στην Πύλο επιχείρησε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Απαντώντας σε ερώτηση του τηλεοπτικού σταθμού Star κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο ΓΓ κάλεσε την Ευρώπη να ενωθεί ώστε να χαράξει αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική που θα αποτρέψει να επαναληφθεί τέτοιο τραγικό δυστύχημα στο μέλλον.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «είμαστε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι είναι ώρα η Ευρώπη να μπορέσει, με αλληλεγγύη, να καθορίσει αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική έτσι ώστε να μην επαναληφθεί τέτοιο ατύχημα».

Επιπλέον, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζήτησε την Παρασκευή από τις χώρες να πατάξουν τους διακινητές και τους λαθρεμπόρους ανθρώπων.

«Αυτό που συνέβη την Τετάρτη υπογραμμίζει την ανάγκη να διεξαχθούν έρευνες σε βάρος λαθρεμπόρων και διακινητών ανθρώπων και να διασφαλισθεί ότι θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Τζέρεμι Λόρενς, εκπρόσωπος του Γραφείου του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Ο Ύπατος Αρμοστής επανέλαβε την έκκλησή του προς τα κράτη «να ανοίξουν περισσότερους κανονικούς μεταναστευτικούς διαύλους και να μοιράζονται περισσότερο ευθύνες, να εξασφαλίσουν διευθετήσεις για την ασφαλή και έγκαιρη αποβίβαση όλων των ανθρώπων που διασώζονται στη θάλασσα και να καθιερώσουν ανεξάρτητη παρακολούθηση και εποπτεία των πολιτικών και των πρακτικών που συνδέονται με τη μετανάστευση».

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την τραγωδία ανοιχτά της Πύλου. Αυτά τα γεγονότα δεν μπορούν να συνεχίσουν να συμβαίνουν – όχι το έτος 2023» δήλωσε από την πλευρά του μέσω twitter ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ για το πολύνεκρο ναυάγιο.

«Είναι συλλογική μας ευθύνη να βρούμε επιτέλους βιώσιμες λύσεις για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Τους αξίζουν ασφάλεια και ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

No words can describe the tragedy off #Pylos.



These events cannot continue to happen - not in the year 2023.



It is our collective responsibility to finally find sustainable solutions for migrants and refugees. They deserve safety and human dignity.