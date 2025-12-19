Ν. Πλακιάς για Μ. Καρυστιανού: Πώς θα την αντιμετωπίζουμε, ως μάνα που έχασε το παιδί της ή ως πολιτικό;

Τον έντονο προβληματισμό του για το ενδεχόμενο εισόδου της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, μιλώντας στον Alpha Radio 98,9.

«Όταν πολιτικοποιηθεί η κ. Καρυστιανού, πώς θα την αντιμετωπίζουμε εμείς οι υπόλοιποι γονείς; Ως μια μάνα που έχασε το παιδί της ή ως πολιτικό;» αναρωτήθηκε, εκφράζοντας την άποψη ότι ο χρόνος που επιλέχθηκε για την προαναγγελία καθόδου στην πολιτική είναι άστοχος.

Όπως τόνισε, κατά την εκτίμησή του θα έπρεπε πρώτα να ξεκινήσουν τα δικαστήρια και να φανεί πώς θα εξελιχθούν οι δίκες. «Να δούμε τι θα γίνει με την ελληνική Δικαιοσύνη και, αν διαπιστωθεί αδικία στην απόδοση ευθυνών, τότε όλοι μαζί θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε έναν πολιτικό φορέα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην περσινή συναυλία του Συλλόγου συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, ο Νίκος Πλακιάς επανέλαβε ότι ήταν εξαρχής αντίθετος στη διοργάνωσή της με οικονομικό αντίτιμο. Όπως είπε, όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος, υπέγραψε τη σύμβαση για την παραχώρηση του Παναθηναϊκού Σταδίου, δεν γνώριζε ότι ο Σύλλογος εκπροσωπεί πέντε οικογένειες, με αποτέλεσμα τα χρήματα να παραμείνουν στον Σύλλογο και να μη διατεθούν σε όλους τους συγγενείς.

«Όχι ότι οι συγγενείς θα τα δέχονταν, αλλά ο καθένας θα μπορούσε να τα διαθέσει στον δικαστικό αγώνα ή για άλλες ανάγκες. Δεν είναι όλες οι οικογένειες εύπορες», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι, μετά την προαναγγελία ίδρυσης πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού και την ανακοίνωση του Συλλόγου που της ζήτησε να παραιτηθεί από την προεδρία, πληροφορήθηκε πως θα ζητηθεί οικονομικός έλεγχος.

«Ήθελα έναν Σύλλογο με την κοινωνία δίπλα του, που να βοηθήσει ώστε να μη συμβεί ξανά αυτό που ζήσαμε, όχι έναν Σύλλογο με συμμετοχή 10 ευρώ», είπε, εξηγώντας γιατί ο ίδιος δεν συμμετέχει στον Σύλλογο.

Ο Νίκος Πλακιάς επανέλαβε ότι από την αρχή είχε εκφράσει τη θέση πως δεν υπήρξε παράνομο φορτίο ή λαθρεμπόριο, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή και πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης. Αναφερόμενος στους πραγματογνώμονες, σημείωσε ότι δεν περιλαμβάνονται στη λίστα μαρτύρων, καθώς – όπως είπε – δεν προσκόμισαν ποτέ τα πτυχία και τα στοιχεία τους, παρά το γεγονός ότι αυτό ζητήθηκε από τις οικογένειες εδώ και δύο χρόνια.

Όπως πρόσθεσε, πραγματογνώμονες που αρχικά προσέγγισαν τις οικογένειες δηλώνοντας ότι θα βοηθήσουν αφιλοκερδώς, πλέον υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πραγματογνωμοσύνες τους στα αστικά δικαστήρια και παραπέμπουν στους δικηγόρους τους για οικονομική συμφωνία.

Για τις εκταφές, ο Νίκος Πλακιάς ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στη διαφωνία μεταξύ των οικογενειών που τις έχουν ζητήσει και της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Όπως είπε, εννέα οικογένειες έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα και βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια εξεύρεσης λύσης ανάμεσα σε όσους θέλουν να ορίσουν δικούς τους ιατροδικαστές και στην παρουσία κρατικών.

Τέλος, αναφέρθηκε στις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, κάνοντας λόγο για τη χθεσινή κατάθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου στη δικογραφία για το «μπάζωμα», την επικείμενη δίκη για τους 36 στη Λάρισα, καθώς και τις αποφάσεις του δικαστικού συμβουλίου για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και άλλα πολιτικά πρόσωπα του υπουργείου.

Ακούστε όλη τη συνέντευξη του Νίκου Πλακιά: