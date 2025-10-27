Μυτιλήνη: Τέσσερις νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο - Σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού

Τραγικός είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός ναυαγίου βάρκας με μετανάστες στην περιοχή της Αγριλιάς, νότια του αεροδρομίου της Μυτιλήνης στη νοτιοδυτική Λέσβο. Έως τώρα έχουν ανασυρθεί τέσσερις νεκροί άνδρες και έχουν διασωθεί επτά.

Στη βάρκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν περί τους 40 άνδρες, όλοι υπήκοοι Σουδάν. Ξεκίνησαν δε από τουρκική ακτή τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, φτάνοντας στη Λέσβο περίπου στις 3 τα ξημερώματα, όταν στην περιοχή έπνεαν νότιοι άνεμοι έντασης έξι και τοπικά επτά μποφόρ. Το ναυάγιο προκλήθηκε, όταν η βάρκα προσέκρουσε σε βράχια στην ακτή, με αποτέλεσμα το σύνολο των επιβαινόντων να βρεθεί στο νερό.

Από πηγές του Λιμενικού Σώματος έγινε γνωστό ότι ερευνάται πέραν της θάλασσας και η ακτή τόσο από ξηράς όσο και από αέρος, με την ελπίδα να έχουν διασωθεί και άλλοι μετανάστες και να έχουν βγει στην ακτή.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη του Λιμενικού Σώματος με σκάφη και αυτοκίνητα, καθώς και ένα Super Puma ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας.