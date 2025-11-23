Μπλόκα στις Εθνικές οδούς αποφάσισαν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη - Κλείνουν λιμάνια και τελωνεία

Από τις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να εμφανιστούν τα πρώτα αγροτικά μπλόκα, με την επέκτασή τους να προγραμματίζεται έως τις 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις που λήφθηκαν στην πανελλαδική αγροτική σύσκεψη των αγροτικών συλλόγων στη Νίκαια της Λάρισας.

Λίγο μετά τις 16:00 ολοκληρώθηκε η πολύωρη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, κατά την οποία αποφασίστηκε να βγουν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς.

Οι αποφάσεις για τα σημεία που θα βγουν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς και το πότε ακριβώς, θα ληφθούν από τις κατά τόπους αγροτικές ενώσεις.

Επίσης, αποφασίστηκε να λάβουν χώρα και παράλληλες δράσεις, με διαμαρτυρίες σε τοπικό επίπεδο, κυρίως σε περιφέρειες και το κλείσιμο λιμανιών και τελεωνείων.

Από τις 12 το μεσημέρι αγρότες από όλη την Ελλάδα, συσκέπτονταν επί των προτάσεων για κινητοποιήσεις.

Οι Θεσσαλοί αγρότες εισηγήθηκαν την οργάνωση ενός ενιαίου μπλόκου στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης στον αυτοκινητόδρομο. Παράλληλα, συζητήθηκε η δυνατότητα να στηθούν μπλόκα σε διάφορα σημεία της Ελλάδας από τα τέλη Νοεμβρίου, ώστε το κύμα των κινητοποιήσεων να απλωθεί πανελλαδικά.

Οι εκπρόσωποι από άλλες περιοχές παρουσίασαν τα δικά τους σχέδια για το πώς θα κινηθούν τοπικά. Μεταξύ των προτάσεων, ήταν η έξοδος τρακτέρ στους δρόμους, οι παρεμβάσεις σε λιμάνια και άλλες μορφές διαμαρτυρίας που εξετάζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Την σύσκεψη συγκάλεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ.Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν στήριξη από την κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζουν καθυστερήσεις στα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την ευλογιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 417.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί, με το μεγαλύτερο πλήγμα να το έχει δεχθεί η Θεσσαλία.

Οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις τους, παρότι έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές των οφειλόμενων επιδοτήσεων. Προχθές 82.000 περίπου αγρότες έλαβαν το ποσό των 42 εκατομμυρίων ευρώ.

Αναφορικά με τα αιτήματά τους, οι αγρότες διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τα διαχρονικά προβλήματα που - όπως ανέφεραν - πλήττουν τον πρωτογενή τομέα. Προτάσσουν το υψηλό κόστος παραγωγής και ζητούν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, επισημαίνουν τις μεγάλες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και απαιτούν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντική απώλεια ζωικού κεφαλαίου.