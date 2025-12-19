Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε ο Προμαχώνας - Το Σάββατο σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με μπλόκα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και στα σύνορα της χώρας, την ώρα που η κυβέρνηση επιμένει ότι έχει ήδη ανταποκριθεί σε μεγάλο μέρος των αιτημάτων, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται να υπερβεί τα ευρωπαϊκά και δημοσιονομικά όρια.

Κατά τις απογευματινές ώρες, άνοιξε εκ νέου ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τις νταλίκες μετά από πολύωρο αποκλεισμό λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με μπλόκα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και στα σύνορα της χώρας, με τους αγρότες να αποκλείουν και τους παραδρόμους.

Η αρχή έγινε από την παράκαμψη της Ριτσώνας, στο τμήμα Αθήνας-Θεσσαλονίκης, με το μπλόκο στο Μπράλο να αποκλείει τον παρακαμπτήριο δρόμο στο 175 χλμ που οδηγεί από τη Λαμία προς Θήβα και Λιβαδειά.

Ο αποκλεισμός κράτησε μέχρι τις 17:00, ενώ περίπου στις 18:00, οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας θα κλείσουν για τρεις ώρες τόσο την υψηλή γέφυρα όσο και την παλαιά γέφυρα με αποτέλεσμα να αποκοπεί η Εύβοια από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Στη Θεσσαλία, το μπλόκο της Νίκαιας παραμένει σημείο αναφοράς των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να προχωρούν σε χρονικά περιορισμένους αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων και στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου.

Στην Κεντρική Μακεδονία, ισχυρά μπλόκα έχουν στηθεί στα Μάλγαρα, με αποκλεισμό της ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα, στη Χαλκηδόνα στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, καθώς και στο Δερβένι, στην Εγνατία Οδό και την παλαιά εθνική Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Στη Δυτική Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον κόμβο της Μπάρας στην Εγνατία Οδό και διατηρούν ισχυρό μπλόκο στη Σιάτιστα, με ελεγχόμενους αποκλεισμούς και έμφαση στη διευκόλυνση Ι.Χ. και λεωφορείων κατά την εορταστική περίοδο.

Στο μπλόκο των Τρικάλων, οι αγρότες σε μια κίνηση καλής θελήσεως για τους ταξιδιώτες που φτάνουν στην πόλη για τον Μύλο των ξωτικών, δεν απέκλεισαν τους παράδρομους.

Παράλληλα, έντονη είναι η παρουσία αγροτών και στα σύνορα. Στους Ευζώνους και στο Ορμένιο, έχει αποφασιστεί επ’ αόριστον αποκλεισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία, με εξαίρεση τα ευπαθή προϊόντα. Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Κήπων, έχει διακοπεί η είσοδος φορτηγών από την Τουρκία προς την Ελλάδα.

Hellenic Train: Ακυρώσεις δρομολογίων λεωφορείων στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Παράλληλα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων C2571 και C2572 στη διαδρομή Βόλος-Λάρισα-Βόλος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω της διακοπής της οδικής κυκλοφορίας, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης, το δρομολόγιο του λεωφορείου C1579, με ώρα αναχώρησης 15:50 από τον Βόλο, παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση εξαιτίας των αποκλεισμών και της διακοπής της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων C2573, με ώρα αναχώρησης 21:10 από τον Βόλο, και C2574, με ώρα αναχώρησης 21:45 από τη Λάρισα, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών» αναφέρει στην ενημέρωσή της η εταιρεία.

Άνοιγμα των μπλόκων το Σαββατοκύριακο

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, οι αγρότες, που βρίσκονται στα διόδια των Μαλγάρων εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες, κρατώντας κλειστή την κατεύθυνση προς Αθήνα, θα διατηρήσουν και τα δύο ρεύματα αποκλεισμένα έως και το μεσημέρι της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου. Από την Τρίτη και μέχρι την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις έως τώρα αποφάσεις, θα ανοίξουν τρία εκδοτήρια από τα διόδια και στις δύο κατευθύνσεις, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση για το τριήμερο των Χριστουγέννων και να μην προκαλέσουν προβλήματα στους πολίτες. Ανάλογη απόφαση αναμένεται, εκτός απροόπτου, και για το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς.

Κάθε μπλόκο θα κρίνει για πόσες ώρες μπορεί να κλείσει τους παραδρόμους, βάσει των δυνάμεων, με την αρχή να γίνει από το μπλόκο του Μπράλου, με αντίστοιχες ενέργειες να αναμένεται να κάνουν τα μπλόκα σε Νίκαια, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Το Σαββατοκύριακο οι αγρότες θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των μπλόκων, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα κομμάτι των μετακινήσεων. Οι ώρες ανοίγματος, καθώς και η ημέρα θα αποφασίζεται από κάθε μπλόκο.

Στόχος είναι να επαναληφθεί το τρίωρο κλείσιμο των παραδρόμων τη Δευτέρα και στη συνέχεια, σε συνεννόηση με την αστυνομία θα ανοίξουν για 3 ημέρες και τα κεντρικά μπλόκα, παραχωρώντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ώστε να μπορέσει να μετακινηθεί ο κύριος όγκος των εκδρομέων για τις γιορτές.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες επιτρέπουν όλες αυτές τις ημέρες της διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά και οχημάτων για έκτακτα περιστατικά.

Kυβέρνηση: Τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών υλοποιούνται - Ποια τέθηκαν εκτός

Τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών είτε έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται υπό επεξεργασία προκειμένου να υλοποιηθούν, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα άλλα επτά αιτήματα, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, «δεν μπορούν να υλοποιούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

Επιπλέον, η κυβέρνηση δεσμεύθηκε για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα.

Αναλυτικά τι ισχύει για τα αιτήματα των αγροτών:

1. Κατώτατες εγγυημένες τιμές

Η παρέμβαση αυτή δεν μπορεί να γίνει, δεν υφίσταται στην ελεύθερη αγορά. Άλλωστε τον ρόλο αυτό επιτελούν οι ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να μη μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ

Αυτό το αίτημα είναι μη διαπραγματεύσιμο για την κυβέρνηση. Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σε μία ανεξάρτητη αρχή δηλαδή, διασφαλίζει την αξιοπιστία στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων

3. Καταβολή των εκκρεμών ενισχύσεων

Οι πληρωμές συνεχίζονται «εν κινήσει», δηλαδή ενώ υλοποιείται η μεταρρύθμιση του μηχανισμού κατανομής επιδοτήσεων. Ήδη καταβληθεί 3,2 δισ. ευρώ για το 2025, επίκειται εκταμίευση ακόμα 600 εκ. έως το τέλος του έτους, ενώ πέρυσι καταβλήθηκαν συνολικά 3,1 δισ. Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για τους πραγματικούς και έντιμους γεωργούς και κτηνοτρόφους

4. Επιστροφή των ποσών που υπεξαιρέθηκαν στους πραγματικούς παραγωγούς

Ναι, είναι δεδομένη η κυβερνητική δέσμευση για επιστροφή όλων των ποσών στους πραγματικούς παραγωγούς. Αναμένονται οι δικαστικές αποφάσεις να τελεσιδικήσουν προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα ποσά

5. Μείωση τιμής του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά

Το αίτημα για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα είναι υπό επεξεργασία από την ΔΕΗ προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή τιμή για τους παραγωγούς μας.

6. Μέτρα μείωσης κόστους παραγωγής

Έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις μείωσης επιβαρύνσεων και ενίσχυσης ρευστότητας, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας σε λιπάσματα και αγροτικά μηχανήματα ενώ και οι νέες μειώσεις φόρων εισοδήματος, που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ και έχουν ψηφισθεί, αφορούν και τους αγρότες. Η κυβέρνηση συζητάει πάντα ρεαλιστικές προτάσεις.

7. Κατάργηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8. Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Καυσίμων στην αντλία.

ΑΑΔΕ και υπ. Οικονομικών επεξεργάζονται εφαρμογή του μέτρου με ψηφιακά μέσα ώστε η επιστροφή να μπορεί να γίνεται στην αντλία.

9. Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025 στα προϊόντα που πωλούνται σε τιμές κάτω του κόστους:

Η αναπλήρωση εισοδήματος για φαινόμενα που ο Πυλώνας Ι ήδη καλύπτει εισοδηματικά, μετατρέπει τον «κίνδυνο αγοράς» σε αποζημιώσιμη ζημία, και υπονομεύει τη βασική αρχή της ΚΑΠ: στήριξη εισοδήματος χωρίς εγγύηση τιμών. Τυχόν γενική αναπλήρωση «χαμένου εισοδήματος» για χαμηλές τιμές θα οδηγούσε, επιπλέον, σε διπλή εισοδηματική στήριξη για τον ίδιο σκοπό, καθώς το ίδιο εισοδηματικό έλλειμμα ήδη καλύπτεται μέσω των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι. Μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι νομικά επιτρεπτή και θα δημιουργούσε σοβαρούς δημοσιονομικούς και ελεγκτικούς κινδύνους για τη χώρα.

Η κυβέρνηση προχωρεί σε παρεμβάσεις που δεν δημιουργούν πρόβλημα για τη χώρα, όπως το Μέτρο 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ, το οποίο ουσιαστικά στηρίζει τους γεωργούς και καλύπτει απώλεια παραγωγής. Αντίστοιχες ρυθμίσεις για το 2025 είναι υπό εξέταση. Η κυβέρνηση ήδη ανακοίνωσε την ανακατανομή 160 εκατ. ευρώ (80 εκατ. για κτηνοτρόφους και 80 εκατ. για παραγωγούς σίτου και βάμβακος).

10. Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων υποδομής στην ύπαιθρο

Βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ και είναι σε ισχύ το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται έργα υποδομής όπως Ταυρωπού, Υπερείων Νέστου κλπ

11. Αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ

Προωθείται άμεση αλλαγή στον κανονισμό για ικανοποίηση του αιτήματος για κάλυψη κατά 100% της ασφαλιζόμενης ζημιάς και αύξηση ορίου αποζημίωσης. Υπενθυμίζεται ότι από το 2019 έως σήμερα ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλλει 1,8 δισ. ευρώ για αποζημιώσεις, εκ των οποίων μόνο το ήμισυ προέρχεται από ασφαλιστικές εισφορές των παραγωγών. Επίσης προς διευκόλυνση των αγροτών με ειδική ρύθμιση παρατείνεται κατ’ εξαίρεση η προθεσμία καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 2025 έως 30.6.2026 και παρέχεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών αποζημιώσεων έως 80% για ζημίες του 2025, ακόμη και με οφειλές για το 2025, υπό την προϋπόθεση εξόφλησης των εισφορών 2023–2024.

12. Σύνδεση επιδότησης με παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο

Είναι βασικό αίτημα της Ελλάδας στη νέα ΚΑΠ. Μείζον θέμα για το οποίο η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

13. Κατάργηση ΑΤΑΚ – ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων

Ανακοινώθηκε σχετική ρύθμιση για την επίλυση του προβλήματος. Οι κάτοχοι αγροτεμαχίων πληρώνονται κανονικά.

14. Να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για τις παράνομες ελληνοποιήσεις.

15. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές.

Οι εισαγωγές ρυθμίζονται από την αγορά και τον κανόνα «προσφοράς – ζήτησης».

16. Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση αποπληρωμών με δόσεις

Ισχύει για όσους έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους

17. Να μη μειωθούν οι πόροι της νέας ΚΑΠ

Σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση στην Ε.Ε. Η Ελλάδα, όπως συνέβη και με τη διαπραγμάτευση για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου η χώρα μας έλαβε το μεγαλύτερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ, θα πετύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

18. Κατάργηση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής στο χωράφι

Ψηφιοποιείται η υποχρέωση έγχαρτου δελτίου που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι διαθέσιμη η δωρεάν εφαρμογή myDATAapp.

Υπάρχει αναστολή για τους ελαιοπαραγωγούς μέχρι 1ης Μαΐου. Στη διάθεση των αγροτών να συζητηθούν λύσεις αυτοματοποίησης που θα κάνουν ακόμα πιο φιλική την εφαρμογή.

19. Άμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων

Δεν είναι εφικτά δημοσιονομικά το μέτρο, το κόστος ανέρχεται σε 3,6 δισ. ευρώ και θα έπρεπε να καλυφθεί με ισόποση αύξηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

20. Διαχείριση ευλογιάς με εμβολιασμό και όχι με θανατώσεις Προϋπόθεση για εμβολιασμό είναι η ύπαρξη εγκεκριμένου εμβολίου από την ΕΕ και η άρση συνεπειών για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ιδίως για τις εξαγωγές φέτας. Θέση της κυβέρνησης είναι:

Ό,τι ορίζει η ΕΕ και η επιστημονική κοινότητα η οποία σήμερα αντιτίθεται.

21. Πλήρης αποζημίωση για θανατώσεις ζώων λόγω ευλογιάς.

Η αποζημίωση για θανατωθέντα ζώα είναι έως 250 €, όταν η υψηλότερη σε άλλες χώρες της ΕΕ είναι 90 €

22. Μέτρα στήριξης για ανασύσταση κοπαδιών

Υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης για πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών μόλις επιτευχθεί η εκρίζωση της ευλογιάς, καθώς αν γίνει σήμερα υπάρχει κίνδυνος να αρρωστήσουν και πάλι.

23. Πάγωμα πληρωμών σε ΔΕΚΟ και ασφαλιστικά ταμεία όσο διαρκεί η ζωονόσος

Ισχύει η αναστολή πληρωμών. Συγκεκριμένα η αναστολή Μέτρων Αναγκαστικής Εκτέλεσης λόγω της επιζωοτίας της ευλογιάς" (ψηφίσθηκε 18-12-25 στο Ν/Σ της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ), με την οποία αναστέλλονται για τους κτηνοτρόφους που θανάτωσαν ζώα όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

24. Άμεση πληρωμή κτηνοτρόφων

Έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα 187 εκατ. € για στήριξη κτηνοτρόφων τα ζώα των οποίων επλήγησαν από την ευλογιά και ανακοινώθηκε η χορήγηση ακόμα 80 εκατ. € από την εφαρμογή κανόνων διαφάνειας στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην καταβολή της Βασικής Ενίσχυσης.

25. Ένταξη μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα

Στην προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης εντάσσουμε τους μελισσοκόμους στην ίδια προτεραιότητα με τη ζωική παραγωγή. Ο κλάδος έχει ενταχθεί στα προγράμματα νέων αγροτών και συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα του ΣΣ ΚΑΠ. Για πρώτη φορά προβλέφθηκε συμμετοχή της βιολογικής μελισσοκομίας στο ΣΣΚΑΠ. Συμπεριλήφθηκε και στο 5.2 για ανασύσταση κυψελών μετά τον Daniel.

26. Ηλεκτρονικό μητρώο μελισσοκομίας

Υφίσταται ήδη.

27. Αναπλήρωση εισοδήματος με 20 ευρώ/κυψέλη στους μελισσοκόμους

Έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 11,8 εκατ. ευρώ για τη μελισσοκομία το 2025 – Θα γίνει ανακατανομή ποσών άνω των 21 εκατομμυρίων ευρώ ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το τομεακό πρόγραμμα για κυψέλες με κινητή βάση.

Δείτε αναλυτικά τον κατάλογο των αιτημάτων και το τι αναφέρουν οι πηγές του υπουργείου: