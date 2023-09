Δραματική είναι η κατάσταση σε Μαγνησία και Θεσσαλία καθώς κατέρρευσαν σπίτια και γέφυρες, ενώ συνεχίζονται τα πλημμυρικά φαινόμενα. Κάτοικοι χωριών παραμένουν εγκλωβισμένοι

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Λίλη, Βαλομάνδρι, Παραπόταμος και Δροσερό Τρικάλων, προκειμένου να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων.

Κατέρρευσε και η γέφυρα του Βρύχωνα στα Κάτω Λεχώνια του Βόλου, ιδιαίτερα νευραλγικής σημασίας, αφού βρίσκεται στον δρόμο Βόλου-Αγριάς-Νοτίου Πηλίου,αποκόπτοντας κάθε εναλλακτική διαδρομή προς τις περιοχές της νότιας Μαγνησίας.

Στην περιοχή Κάστρο της Λάρισας υπήρξε σήμερα επιχείρηση απεγκλωβισμού τουλάχιστον 20 ατόμων, από ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, η οποία ξεκίνησε με βάρκες την επιχείρηση διάσωσής τους, ενώ ο παραλιακός δρόμος της περιοχής του Αγιόκαμπου στον δήμο Αγιάς έχει κοπεί από τα ορμητικά νερά και η κυκλοφορία έχει διακοπεί.

Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και στα Φάρσαλα όπου μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπης και πέτρες πλημμύρισαν την πόλη με τις καταστροφές να είναι μεγάλες.

Στο ορεινό χωριό Μορφοβούνι Καρδίτσας κατέρρευσαν σπίτια, καθώς οι ισχυρότατες βροχοπτώσεις και τα ορμητικά νερά προκάλεσαν μεγάλες μετατοπίσεις εδάφους.

Δραματική η κατάσταση στο Δήμο Παλαμά στην Καρδίτσα, καθώς έχει πλημμυρήσει όλη η περιοχή και παραμένουν 200 με 250 άτομα εγκλωβισμένα, όπως είπε αντιδήμαρχος Παλαμά Βάιος Μπακαβέλος, μιλώντας στο Mega.

Βιβλική είναι η καταστροφή που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Daniel σε Πήλιο, Βόλο, Λάρισα και Καρδίτσα. Παραμένουν οι δρόμοι κλειστοί, ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν στο συστήματα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές. Συνεχίζεται και σήμερα το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός.

Οι καταστροφές σε περιουσίες, καλλιέργειες και υποδομές είναι ανυπολόγιστες ενώ η Πολιτική Προστασία με συνεχόμενα μηνύματα μέσω του 112 έχει προχωρήσει σε εκκενώσεις οικισμών, απαγόρευση κυκλοφορίας και σε προτροπές προς κατοίκους να εγκαταλείψουν υπόγεια και ισόγεια ανεβαίνοντας σε υψηλότερους ορόφους όπου είναι εφικτό.

Η κακοκαιρία η οποία εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ισχυρές που έχει βιώσει η χώρα μας έχοντας στοιχήσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, έναν 51χρονο και μια 87χρονη στο Βόλο και έναν 82χρονο στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, η κακοκαιρία που ήδη προκαλεί ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θα συνεχιστεί έως και σήμερα τις απογευματινές ώρες, προκαλώντας πολύ μεγάλα ύψη βροχής.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία (Πήλιο, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Στερεά (κυρίως τους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας), το ανατολικό τμήμα της Μαγνησίας, την ανατολική Λάρισα από τον Αγιόκαμπο νοτιότερα τη βόρεια Εύβοια. Από πολύ νωρίς το πρωί κυρίως στα ανατολικότερα τμήματα της Θεσσαλίας και τις Σποράδες αναμένεται ένταση των φαινομένων. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Το πρωί εστάλησαν δυο μηνύματα του 112 για τον Παλαμά και τους Σοφάδες Καρδίτσας ώστε όσοι βρίσκονται σε υπόγεια και ισόγεια να απομακρυνθούν λόγω των εν εξελίξει πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή.

15:12 Βίντεο από το Super Puma με διάσωση πατέρα και του μικρού παιδιού του

14:52 Κ. Φλώρος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι δίπλα στον πολίτη

Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα στον πολίτη γιατί αυτή είναι μια από τις αποστολές τους. Όταν η κοινωνία πλήττεται, οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν με το σύνολο των δυνάμεών τους. Αυτό τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος κατά την ενημέρωση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κακοκαιρία «Daniel».

14:52 Αποβίβαση στο στάδιο της Καρδίτσας των κατοίκων που απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Τριάδα από Super Puma της Πυροσβεστικής με hoist για να επιστρέψει το ελικόπτερο στο χωριό να συνεχίσει τις διασώσεις.

14:51 Στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας ο Χρ. Σταϊκούρας και ο Ν. Ταχιάος

Στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές της Θεσσαλίας, βρίσκονται από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός Υποδομών και Υποδομών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος.

14:31 Πλάνα από την επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις πληγείσες περιοχές

Απεγκλωβισμός γυναίκας που ήταν μέσα στο νερό στην Αγία Τριάδα Καρδίτσας από το ελικόπτερο Super Puma της Πυροσβεστικής.



14:28 Hellenic Train: Ακυρώνονται τα δρομολόγια Αθήνα - Θεσσαλονίκη λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη IC-54/55 και IC-56/57, λόγω των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων, της διακοπής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Λειανοκλαδίου - Λάρισας, και των περιορισμών στις μετακινήσεις στην Εθνική Οδό.

14:24 Καρδίτσα: Μήνυμα του 112 στις περιοχές Αγναντερό, Προάστιο, Πεδινό, Κόρδα, Μαραθέα και Αγία Τριάδα

14:19 Λ. Αυγενάκης: Άμεσα οι καταγραφές ζημιών στον πρωτογενή τομέα - Το συντομότερο δυνατόν οι αποζημιώσεις

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, σε έκτακτη ευρεία σύσκεψη της πολιτικής ηγεσίας και του ΕΛΓΑ έδωσε εντολή για κινητοποίηση όλου του μηχανισμού του ΕΛΓΑ για την άμεση καταγραφή των ζημιών στις περιοχές που πλήττονται απο τις πλημμύρες.

14:17 Β. Κικίλιας: Αγνοούνται έξι άτομα στην Αγία Τριάδα Καρδίτσας

Για έξι αγνοούμενους στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Καρδίτσα έκανε λόγο ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι δόθηκε άδεια για την επιχείρηση των πτητικών μέσων.

14:09 Κομισιόν: Ενεργοποιήθηκε το σύστημα Κοπέρνικος για τις πλυμμήρες στην Θεσσαλία

