Μετρό - Γραμμή 2: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα

Συνεχίζονται από σήμερα Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου οι εργασίες στη Γραμμή 2 του Μετρό της Αθήνας, στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Σύνταγμα», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από τη Δευτέρα 23/02 οι σταθμοί Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Νέος Κόσμος – Ελληνικό».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν από το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Πανεπιστήμιο στις 21:37, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41, από Συγγρού -Φιξ στις 21:43).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25 (από Αγ. Δημήτριο στις 21:33, από Νέο Κόσμο στις 21:37, από Συγγρού- Φιξ στις 21:39, από Ακρόπολη στις 21:41, από Σύνταγμα στις 21:43).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – ‘Αγιος Ιωάννης». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις: