Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται στα 100 ευρώ τα πρόστιμα – «Καμπάνες» έως 40.000 ευρώ για γκράφιτι

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο επιβολής προστίμων και την αντιμετώπιση των βανδαλισμών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο τέθηκε ήδη σε δημόσια διαβούλευση.

Αυξήσεις στα πρόστιμα για εισιτήρια

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, το πρόστιμο για τους επιβάτες που δεν επικυρώνουν εισιτήριο παύει να υπολογίζεται ως το 60πλάσιο της αξίας του και ορίζεται πλέον οριζόντια στα 100 ευρώ. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, το αντίστοιχο πρόστιμο θα ανέρχεται στα 50 ευρώ.

Ωστόσο, το υπουργείο εισάγει ένα ισχυρό κίνητρο για τη χρήση των ΜΜΜ:

Σε περίπτωση που ο παραβάτης επιλέξει να εκδώσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών (διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών), το πρόστιμο μειώνεται στο μισό.

Στόχος της ρύθμισης είναι η στροφή των πολιτών στις κάρτες μεγάλης διάρκειας, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει και στην αποκλιμάκωση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

«Βαριές» καμπάνες για γκράφιτι και φθορές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των συρμών και των οχημάτων από βανδαλισμούς. Το νομοσχέδιο προβλέπει δρακόντειες χρηματικές ποινές για όσους προκαλούν φθορές ή σχεδιάζουν γκράφιτι:

Τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 10.000 έως και 40.000 ευρώ.

Εισάγεται η εναλλακτική της κοινωφελούς εργασίας: Ο παραβάτης θα έχει τη δυνατότητα, αντί της καταβολής του υπέρογκου προστίμου, να προχωρήσει στην πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε (π.χ. καθαρισμός του γκράφιτι).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, το δίλημμα για τους παραβάτες θα είναι πλέον: «ή πληρώνεις ή σβήνεις».