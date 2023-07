Μέχρι την Κρήτη έφτασαν οι καπνοί από τις φωτιές σε Αττική, Βοιωτία και Κορινθία που ξεκίνησαν την Δευτέρα και μαίνονται ακόμη.

Η εντυπωσιακή αυτή διαπίστωση έρχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Αξιοποίηση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων.

«Aκραίες θερμοκρασίες γίνονται αισθητές σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή και ο κίνδυνος πυρκαγιών αυξάνεται σε τέτοιες ξηρές συνθήκες. Μπορούμε να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα των πυρκαγιών από το διάστημα, όπως κατέγραψε το #MTGI1 πάνω από την Ελλάδα και την Τουρκία σε διάστημα 24 ωρών (09:10 στις 17 Ιουνίου - 09:00 UTC στις 18 Ιουνίου)», όπως αναφέρεται στο παρακάτω tweet.

Extreme temperatures are being felt around the world right now 🌡️ and the risk of wildfires increases in such dry conditions.

We can monitor #wildfire activity from space, as #MTGI1 captured over #Greece and #Türkiye over 24 hours (09:10 on 17 June - 09:00 UTC on 18 June) 🛰️🔥 pic.twitter.com/VK4hYiY1JQ