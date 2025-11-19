Το Μέγαρο της Βουλής φωταγωγήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Παιδική Κακοποίηση

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Παιδική Κακοποίηση το Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε απόψε ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και στήριξης στους αγώνες για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας, παραμέλησης και κακοποίησης υπενθυμίζοντας σε όλους ότι η κακοποίηση των παιδιών είναι υπαρκτή και μη ανεκτή.

Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε χρόνο στην χώρα μας πάνω από 5.000 καταγγελίες κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται υψηλότερος λόγω των περιπτώσεων που δεν αναφέρονται.

Επομένως, η ημέρα αυτή αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση της ευθύνης όλων μας να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για κάθε παιδί, όπου θα μπορεί να μεγαλώνει και να ζει με αξιοπρέπεια, αγάπη αλλά και ασφάλεια.

Η Βουλή των Ελλήνων τιμά σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Παιδική Κακοποίηση και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο τη θωράκιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, σε μια κοινωνία που θα τα σέβεται και θα τα προστατεύει απέναντι σε κάθε έκφανση βίας.

Η φωταγώγηση του κτιρίου εντάσσεται στην εκστρατεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «ΕΛΙΖΑ», που έχει ως στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την αναγνώριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης.