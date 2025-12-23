Μεγάλη ταλαιπωρία για τους εκδρομείς εξαιτίας μπλόκων και εκτροπών: Αθήνα - Θεσσαλονίκη μέσω χωματόδρομων (vid)

Καθώς τα αγροτικά μπλόκα έχουν αναπτυχθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας, οι εκδρομείς των Χριστουγέννων υφίστανται τεράστια ταλαιπωρία, καθώς έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους και αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας.

Αρχικά, κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στον κόμβο της Ριτσώνας, καθώς στο σημείο που έχει γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας από την Τροχαία έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων. Τα οχήματα που βρίσκονται στην Εθνική Οδό έχουν μποτιλιαριστεί με αποτέλεσμα η ταλαιπωρία να είναι μεγάλη καθώς η ταχύτητα των οχημάτων μοιάζει περισσότερα με αυτές εντός της πόλης σε ώρες αιχμής.

Παράλληλα, κίνηση παρατηρείται και στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος λίγο μετά το Σχηματάρι, για αρκετά χιλιόμετρα. Η κίνηση συνεχίζεται και σε τμήμα της Εθνικής Οδού Θηβών - Λιβαδειάς ανά τμήματα, μέχρι και το ύψος της Αλιάρτου.

Συγκεκριμένα, στη Λιβαδειά, ύστερα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν γίνει από την Τροχαία, οι οδηγοί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν ούτε τη νέα ούτε την παλαιά εθνική οδό και αναγκάζονται να φτάσουν στους προορισμούς τους μέσα από χωματόδρομους.

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στη Θήβα με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην Ενωτική Οδό Θήβας και στη Βόρεια Περιφερειακή οδό Θήβας.

Ενδεικτική είναι και η εικόνα από τη Νίκαια της Λάρισας, όπου τα τρακτέρ βρίσκονται στις δύο πλευρές του δρόμου, ενώ η διέλευση επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στην Περιμετρική της Πάτρας η διαφωνία αστυνομίας και αγροτών κρατά κλειστό το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Ολυμπία Οδό. Η αστυνομία καλεί τουλάχιστον τα τρακτέρ να μετακινηθούν σε μία πλευρά του δρόμου, κάτι που απορρίπτουν οι αγρότες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, όλη η κίνηση προς Κυλλήνη γίνεται μέσα από το κέντρο της Πάτρας.

Στον κόμβο τη Σιάτιστας παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία τηρούν την απόφαση της Συντονιστικής Αγροτών, Κτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων να μην επιτραπεί η διέλευση οχημάτων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.Όσοι ταξιδεύουν προς Κοζάνη ή Ιωάννινα πρέπει να ακολουθούν πινακίδες για παρακαμπτήριο. Περνούν ασθενοφόρα και όσοι βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη, ενώ ήδη ακούγεται το σύνθημα για πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα.

Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης στην Πιερία

Παράλληλα, αίρονται, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Ν. Εφέσου (427 χιλιόμετρο) της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών στην Πιερία.

Σημειώνεται ότι παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.

Τα οχήματα που κινούνται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης στην περιφερειακή οδό Κατερίνης και μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης θα εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών.

Άνοιξαν τα διόδια στα Μάλγαρα

Από δύο λωρίδες κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων προς την Αθήνα και από τρεις προς τη Θεσσαλονίκη στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στα Διόδια των Μαλγάρων, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ρεύμα προς Αθήνα απελευθερώθηκε σήμερα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.

Στον Προμαχώνα, Σερρών, ανοικτός είναι ο δρόμος με τη Συντονιστική των αγροτών να διαβεβαιώνει ότι αυτό θα ισχύει για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Την Παρασκευή συνεδριάζουν με πρόθεση κλιμάκωσης την Πρωτοχρονιά ενώ 50 τρακτέρ με κάλεσμα της Συντονιστικής έρχονται να ενισχύσουν το μπλόκο, με ενδεχόμενο πολύωρων αποκλεισμών από την Παρασκευή. Οι αγρότες από τους Δήμους Νέας Ζίχνης και Αμφίπολης με τα τρακτέρ τους πέρασαν μέσα από την πόλη των Σερρών έχοντας προορισμό τον Προμαχώνα.

Μπλόκο Κομοτηνής: Ανοίγει η Εγνατία οδός από 23 έως 26 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 του μήνα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.

«Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας και τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Δημογλίδου: Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε έξοδο Χριστουγέννων από εθνικές οδούς που έχουν εμποδια;

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε κατηγορηματικά ότι η τροχαία δεν θα επιτρέψει την κίνηση οχημάτων, ανάμεσά τους και βαρέων, στις εθνικές οδούς, ενώ υπάρχουν εκεί τρακτέρ. Την ίδια ώρα, οι αγρότες αναφέρουν ότι από σήμερα θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ προκειμένου να δώσουν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας στους δρόμους που έχουν κλείσει με τα μπλόκα.

«Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο» είπε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. μιλώντας στον ΣΚΑΪ με φόντο τα πλάνα από την κατάσταση που επικρατεί στα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας ενώ σε άλλο σημείο είπε «αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας».

«Αν έχουμε πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει τι θα κάνουμε; Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και σε μια έκτακτη ανάγκη μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία από την άλλη λωρίδα» συνέχισε η κυρία Δημογλίδου.

Αν και ξεκαθάρισε ότι «δεν έχουμε κόντρα με τους αγρότες», στην ερώτηση γιατί δεν μπορούν να μπουν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων που προτίθενται να δώσουν λωρίδα κυκλοφορίας οι αγρότες, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε «μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, περπατούν πεζοί στο εθνικό δίκτυο οι αγρότες. Είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να κάνουν τις σημαδούρες»;

Όπως διευκρίνισε, μάλιστα, «σε κανένα μπλόκο δεν έχει αλλάξει η κατάσταση των οχημάτων μέχρι το πρωί της Τρίτης, δεν έχει δοθεί καμία λωρίδα κυκλοφορίας. Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά η ΕΛ.ΑΣ στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις παρακαμπτήριες, όπως είναι υποχρέωσή της; Οι παρακάμψεις είναι δύσκολές και αυτές, προφανώς και υπάρχει κίνδυνος. Αναγκαζόμαστε να δίνουμε αυτές τις παρακάμψεις, υπάρχουν τροχονόμοι παντού».

«Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις αποφασίζει η τροχαία και κανείς διαμαρτυρόμενος. Εμείς δεν έχουμε δει καμία μετακίνηση των μπλόκων» κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου.