Μεγάλη πυρκαγιά στον Βόλο, με αναφορές για εκρήξεις

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά από τις 19:00 της Κυριακής σε κτίριο το οποίο βρίσκεται πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου του Βόλου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ η πυρκαγιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, ενώ από το σημείο ακούστηκαν και εκρήξεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε κτίριο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις με οχήματα και προσωπικό για την κατάσβεση.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης να βρίσκονται σε εξέλιξη.